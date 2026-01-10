Pago voluntario de multas en Provincia de Buenos Aires: nuevos valores, descuentos y el plan de facilidades 2026

El inicio de la temporada de verano y el “Operativo de Sol a Sol” trajeron consigo no solo un mayor control en las rutas bonaerenses, sino también una actualización en los costos de las infracciones. Con el valor de la Unidad Fija (UF) reajustado a $1.807,00 para este arranque de 2026, las multas de tránsito han tenido un incremento considerable. Sin embargo, muchos conductores desconocen que todavía están a tiempo de acceder al pago voluntario con un 50% de descuento o de adherirse a los nuevos planes de facilidades que la Provincia acaba de lanzar esta semana.

Si te llegó una notificación o querés saber si tu auto tiene deuda antes de salir a la ruta, acá te explicamos en detalle cómo pagar menos y qué hacer si el plazo ya venció.

¿Hasta cuándo puedo acceder al pago voluntario?

El pago voluntario es la opción más conveniente para tu bolsillo, ya que te permite abonar la multa con una quita del 50% sobre el valor mínimo.

Multas manuales (labradas por un agente): Tenés un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de confección del acta.

Tenés un plazo de desde la fecha de confección del acta. Fotomultas (cámaras fijas): La fecha de vencimiento figura impresa en la notificación que recibís en tu domicilio.

Dato clave: Si nunca recibiste la notificación en papel o se te pasó la fecha, no desesperes. El sistema de InfraccionesBA permite en muchos casos generar una prórroga de pago voluntario. Si al ingresar a la web la infracción todavía no está en instancia de resolución o sentencia firme, es muy probable que el sistema te habilite nuevamente el cupón con el descuento original.

Nuevo Plan de Pagos 2026: ¿Qué es y a quiénes beneficia?

Esta es la novedad más importante de la semana. La Provincia de Buenos Aires habilitó un plan de regularización de deudas para infracciones de tránsito vencidas. Si tenés multas acumuladas que ya perdieron el beneficio del pago voluntario, esta es tu oportunidad para ponerte al día.

Detalles del plan:

Alcance: Incluye deudas en instancia prejudicial.

Incluye deudas en instancia prejudicial. Financiación: Permite abonar en cuotas (generalmente 6 o 12, dependiendo del monto y la antigüedad).

Permite abonar en cuotas (generalmente 6 o 12, dependiendo del monto y la antigüedad). Trámite 100% digital: No hace falta que vayas al Juzgado de Faltas. Podés gestionar el plan directamente desde el portal oficial con tu usuario.

Para acceder, tenés que autenticarte en la web de InfraccionesBA, ir a la solapa “Mis Planes de Pago”, seleccionar las causas que querés regularizar y elegir la cantidad de cuotas.

Paso a paso: Cómo consultar y pagar online

Ya no es necesario hacer fila en el Banco Provincia. Podés resolver todo desde tu celular o computadora:

Ingresá a infraccionesba.gba.gob.ar. Podés buscar por Dominio (patente) o por DNI. Recomendamos buscar por ambos para estar seguro. Si aparecen infracciones, el sistema te mostrará el estado de la causa. Si está habilitado el pago voluntario, verás la opción de imprimir el cupón o pagar online. Medios de pago aceptados: Online: Tarjetas de crédito (Visa, MasterCard), débito, homebanking (Red Link/Banelco) y botón de pago de Banco Provincia.

Tarjetas de crédito (Visa, MasterCard), débito, homebanking (Red Link/Banelco) y botón de pago de Banco Provincia. Presencial: Imprimiendo el cupón para Provincia Net, Rapipago o Pago Fácil.

Valores actualizados de las multas (Enero 2026)

Con la UF a $1.807, los montos para las infracciones más comunes quedaron establecidos de la siguiente manera (valores aproximados sin descuento):

Exceso de velocidad: Desde $271.050 hasta más de $1.800.000 , dependiendo de por cuánto superes la máxima.

Desde hasta más de , dependiendo de por cuánto superes la máxima. No tener la VTV al día: Una de las faltas más graves y controladas en ruta, arranca cerca de los $542.000 .

Una de las faltas más graves y controladas en ruta, arranca cerca de los . Alcoholemia positiva: Las sanciones son severas, superando en muchos casos los $1.900.000 e incluyendo la retención de la licencia.

Las sanciones son severas, superando en muchos casos los e incluyendo la retención de la licencia. Mal estacionamiento: Entre $90.350 y $180.700.

Recordá que en la Provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al volante. Si vas a manejar, no tomes ni una gota.

¿Qué pasa si creo que la multa es un error?

Si considerás que la infracción no corresponde (por ejemplo, el auto no era tuyo en ese momento o la foto es ilegible), no abones el pago voluntario, ya que el pago implica el reconocimiento de la falta.

En ese caso, debés presentar un descargo. Ahora podés hacerlo de forma virtual a través de la misma plataforma web, adjuntando las pruebas (fotos, boleta de venta del auto, etc.). Tené en cuenta que al presentar el descargo perdés el beneficio del 50% de descuento si el juez luego ratifica la multa.

La información de este artículo fue verificada al 10 de enero de 2026 a través de fuentes oficiales del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.