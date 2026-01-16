Reintegro de $84.000 en supermercados con BNA+ y MODO: ¿Cómo acceder al beneficio?

El Banco Nación (BNA) ha relanzado para este inicio de 2026 uno de los beneficios más esperados por los consumidores argentinos. Se trata de la promoción “Semana Nación”, que permite acumular un ahorro total de $84.000 en compras de supermercados y mayoristas. Esta medida busca aliviar el bolsillo de los usuarios en un contexto donde el gasto en alimentos representa el mayor porcentaje del presupuesto familiar.

Cómo funciona el tope de $84.000

Para entender cómo se llega a la cifra de $84.000, es necesario desglosar la letra chica de la promoción. El beneficio tiene un tope semanal de $12.000 por cliente. Dado que la vigencia actual de esta etapa se extiende durante siete miércoles consecutivos (hasta el 28 de febrero de 2026), un usuario que alcance el límite máximo cada semana logrará el ahorro acumulado de $84.000 al finalizar el período.

Para obtener el reintegro máximo de $12.000 en una sola jornada, el ticket de compra debe ser de al menos $40.000. Si el gasto es menor, se reintegrará el 30% proporcional; si es mayor, el excedente no generará devolución adicional debido al tope establecido.

Requisitos obligatorios para acceder al descuento

El sistema de devolución no es automático por el solo hecho de ser cliente del banco; requiere seguir pasos específicos de pago:

Medio de pago: La promoción es exclusiva para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Importante: no aplica para pagos con tarjeta de débito ni con saldo en cuenta.

La promoción es exclusiva para pagos realizados con emitidas por el Banco Nación. Importante: no aplica para pagos con tarjeta de débito ni con saldo en cuenta. Aplicación: El pago debe canalizarse obligatoriamente a través de la billetera digital MODO , integrada dentro de la app BNA+ . Para que el sistema reconozca el beneficio, el usuario debe escanear el código QR desde la aplicación y seleccionar su tarjeta de crédito BNA.

El pago debe canalizarse obligatoriamente a través de la billetera digital , integrada dentro de la app . Para que el sistema reconozca el beneficio, el usuario debe escanear el código QR desde la aplicación y seleccionar su tarjeta de crédito BNA. Modalidad: La compra debe realizarse en un solo pago. Los planes de cuotas quedan excluidos de este reintegro del 30%.

Comercios adheridos y alcance nacional

La promoción tiene alcance en todo el territorio argentino y abarca tanto a las grandes cadenas de supermercados como a comercios mayoristas. Entre los establecimientos que suelen participar se encuentran:

Supermercados: Carrefour, Coto, ChangoMás, Jumbo, Disco, Vea y La Anónima.

Carrefour, Coto, ChangoMás, Jumbo, Disco, Vea y La Anónima. Mayoristas: Diarco, Maxiconsumo y Vital.

Diarco, Maxiconsumo y Vital. Compras online: Muchas de estas cadenas también permiten aplicar el descuento en sus plataformas de e-commerce, siempre que se seleccione MODO como medio de pago al finalizar la transacción (generalmente con tarjetas Visa).

Cuándo se acredita el dinero

Una de las ventajas más valoradas de esta promoción es la velocidad de devolución. Según informa el BNA, el reintegro suele verse reflejado en la cuenta monetaria asociada a la app BNA+ dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la compra. En algunos casos, la acreditación es casi inmediata, enviando una notificación al celular del usuario al momento de confirmarse el pago.

El truco para duplicar el ahorro en el hogar

Al ser un beneficio por “cliente” (identificado por CUIT), en un mismo grupo familiar se puede duplicar o triplicar el ahorro. Si dos personas del hogar poseen tarjetas de crédito del Banco Nación y cada una paga sus propios consumos desde su app BNA+ individual, el ahorro familiar puede escalar hasta los $168.000 durante la vigencia de la promoción.