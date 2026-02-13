Reintegro de $36.000 en supermercados: ¿Cómo aprovechar el beneficio de Banco Nación y MODO en febrero?

En un contexto donde el consumo hogareño demanda estrategias de ahorro inteligentes, el Banco Nación (BNA) ha relanzado su promoción más esperada para el mes de febrero de 2026. A través de una alianza con la billetera virtual MODO, los usuarios pueden acceder a un ahorro mensual total de $36.000 en compras realizadas en las principales cadenas de supermercados y mayoristas de todo el país.

Días de vigencia y mecánica del ahorro

Para optimizar el uso de este descuento, es fundamental conocer las condiciones temporales y los límites establecidos por la entidad bancaria:

Día de la promoción : El beneficio es válido exclusivamente los días miércoles .

: El beneficio es válido exclusivamente los días . Porcentaje de descuento : Se aplica un 30% de reintegro sobre el total del ticket.

: Se aplica un sobre el total del ticket. Tope semanal : El límite de devolución es de $12.000 por cliente por semana .

: El límite de devolución es de . Ahorro acumulado: Dado que febrero cuenta con tres miércoles bajo este esquema de promoción, un solo usuario puede recuperar hasta $36.000 en el mes.

Para alcanzar el reintegro máximo de $12.000 en una sola jornada, la compra debe ser de $40.000. Si el gasto es mayor, el excedente no generará reintegro adicional esa semana, por lo que se recomienda planificar las compras de forma escalonada.

Requisitos técnicos: cómo pagar para recibir la devolución

A diferencia de otros descuentos automáticos por línea de caja, este programa requiere el uso de tecnología específica. El reintegro solo se activa si se cumplen los siguientes pasos:

Plataforma de pago : Se debe pagar escaneando el código QR a través de la aplicación BNA+ o directamente desde la app de MODO .

: Se debe pagar escaneando el código QR a través de la aplicación o directamente desde la app de . Medios de pago asociados : La promoción solo rige para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. Las tarjetas de débito o los pagos con saldo en cuenta no participan de este beneficio del 30%.

: La promoción solo rige para pagos realizados con emitidas por el Banco Nación. Las tarjetas de débito o los pagos con saldo en cuenta no participan de este beneficio del 30%. Condición de cuotas: La transacción debe efectuarse en un solo pago. No es acumulable con planes de cuotas sin interés.

Supermercados y mayoristas adheridos en 2026

La capilaridad de este programa es su mayor virtud, ya que incluye tanto a los gigantes del retail como a los centros de abastecimiento mayorista. Entre las cadenas confirmadas se encuentran:

Supermercados : Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, ChangoMás, La Anónima y Libertad.

: Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, ChangoMás, La Anónima y Libertad. Mayoristas : Diarco, Makro, Yaguar, Vital y Nini.

: Diarco, Makro, Yaguar, Vital y Nini. Comercios locales: Muchas cadenas provinciales y supermercados de cercanía también aceptan el beneficio. Se recomienda verificar el mapa de comercios en la sección “Promociones” de la app MODO.

El truco para duplicar el ahorro familiar

Una consulta frecuente de los usuarios es si es posible obtener más de $36.000 por grupo familiar. La respuesta es afirmativa: debido a que el tope es por CUIT (por titular de cuenta), si dos miembros de una familia poseen sus propias tarjetas del Banco Nación y sus respectivas aplicaciones vinculadas, pueden realizar compras por separado. De esta manera, el ahorro familiar total podría ascender a los $72.000 mensuales.

Beneficio extra para jubilados y pensionados

Quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación cuentan con una ventaja competitiva adicional. Además del 30% de los miércoles, el BNA mantiene vigente un 5% de reintegro extra para jubilados en compras realizadas de lunes a viernes, con un tope mensual propio. Este beneficio es acumulable con el de los miércoles si se utiliza la tarjeta de débito o crédito vinculada a la cuenta previsional.

Plazos de acreditación: ¿Cuándo vuelve el dinero?

El sistema de reintegros de MODO y BNA suele ser uno de los más veloces del mercado, pero tiene sus tiempos legales:

Acreditación promedio : La mayoría de los usuarios recibe la devolución en su caja de ahorro vinculada entre las 24 y 72 horas posteriores a la compra.

: La mayoría de los usuarios recibe la devolución en su caja de ahorro vinculada entre las posteriores a la compra. Plazo máximo: Por contrato, el banco puede demorar hasta 30 días en reflejar el movimiento, que figurará como “Reintegro Programa Semana Nación” en el resumen o en los movimientos de la cuenta.

Este programa de beneficios representa una oportunidad clave para enfrentar la canasta básica con un alivio real del 30%, convirtiéndose en una cita obligada para el consumidor informado cada miércoles de febrero.