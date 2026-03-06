Regulación de Apps en Provincia: ¿Cómo es el proyecto de ley para repartidores de Pedidos Ya, Rappi y Uber?

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales, marcando una fuerte diferencia con el paradigma de flexibilización laboral a nivel nacional. El anuncio, ratificado tras la apertura de sesiones ordinarias de marzo de 2026, apunta a formalizar y proteger a un universo de más de 80.000 trabajadores bonaerenses que hoy operan bajo la figura de colaboradores independientes en apps de delivery y transporte.

Bajo la premisa de que “la modernidad no puede ser sinónimo de desprotección”, la iniciativa busca establecer un marco legal que garantice derechos básicos sin eliminar la flexibilidad horaria que caracteriza a estas plataformas.

Creación del Registro Provincial de Trabajo en Plataformas

El pilar fundamental del proyecto es la creación de un Registro Único y Obligatorio. Todas las empresas de mensajería (como PedidosYa y Rappi) y de transporte de pasajeros (como Uber, Cabify y DiDi) que operen en territorio bonaerense deberán inscribirse y declarar a su personal.

Este registro permitirá al Ministerio de Trabajo provincial fiscalizar las condiciones de contratación y asegurar que las empresas cumplan con las normativas de seguridad social y previsión. Para los trabajadores, esto significa el reconocimiento de su actividad ante el Estado provincial, facilitando el acceso a beneficios que hoy les son esquivos.

Transparencia Algorítmica: el acceso a la información

Uno de los puntos más innovadores de la ley es la exigencia de transparencia sobre los algoritmos. El proyecto contempla que los trabajadores tengan derecho a conocer:

Los criterios por los cuales se les asignan (o no) los viajes y pedidos.

Cómo funcionan los sistemas de puntuación y reputación.

Los motivos exactos ante una suspensión o bloqueo de cuenta, garantizando el derecho a una revisión humana y a la defensa.

Seguros obligatorios y cobertura contra accidentes

La seguridad vial es una preocupación central en la Provincia. La ley de Kicillof propone que las plataformas se hagan cargo obligatoriamente de:

Seguros de Accidentes de Trabajo: Cobertura integral durante el tiempo de conexión y en los trayectos hacia el destino.

Seguros de Vida y Responsabilidad Civil: Reforzando la protección tanto del trabajador como de terceros en la vía pública.

Actualmente, muchos repartidores deben costear sus propios seguros o quedan desamparados ante siniestros ocurridos durante la jornada laboral.

Espacios de descanso e higiene para repartidores

El proyecto contempla la creación de una red de “Estaciones de Descanso” financiadas por las plataformas. Estos espacios físicos deberán contar con condiciones básicas de higiene (baños), puntos de hidratación y áreas de carga para dispositivos móviles. El objetivo es evitar que los trabajadores deban esperar pedidos en la intemperie o en las veredas, mejorando la convivencia urbana y la calidad de vida del repartidor.

El debate por la relación de dependencia

A diferencia de la reforma laboral nacional que ratifica la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, el proyecto bonaerense busca reconocer una relación de dependencia técnica y económica en los casos donde exista una subordinación real.

Este punto es el que genera mayor tensión con las empresas tecnológicas, que advierten sobre un posible aumento de costos y la posible retirada de servicios en ciudades del interior provincial. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial aseguran que la ley toma como referencia modelos exitosos como la “Ley Rider” de España, buscando un equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la dignidad laboral.

Quiénes están alcanzados por la nueva normativa

El alcance de la ley es amplio y abarca no solo a los sectores tradicionales de reparto y transporte, sino a cualquier servicio cuya intermediación sea realizada por una plataforma digital en suelo bonaerense:

Repartidores de mensajería y comida a domicilio.

Choferes de plataformas de transporte de personas.

Prestadores de servicios personales bajo demanda (mantenimiento, limpieza o cuidados) gestionados por apps.

La implementación de esta ley marcará un precedente en la región, convirtiendo a la Provincia de Buenos Aires en un laboratorio de regulación para la denominada “Gig Economy” o economía de plataformas.