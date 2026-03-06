Reforma laboral oficializada: los cambios inmediatos en sueldos, vacaciones y despidos

El Gobierno nacional promulgó hoy la Ley 27.802, conocida formalmente como la Ley de Modernización Laboral. Publicada este viernes 6 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, la normativa introduce transformaciones profundas y definitivas en la Ley de Contrato de Trabajo, alterando drásticamente la forma en que se calculan las indemnizaciones, se organizan los días de vacaciones y se negocian los salarios en el sector privado argentino.

Con su entrada en vigencia inmediata, las empresas y los empleados en relación de dependencia deberán adaptarse a un nuevo escenario jurídico. La medida, que superó un intenso y extenso debate legislativo en el Congreso de la Nación, apunta a flexibilizar las condiciones de contratación y reducir la litigiosidad, aunque distintos sectores sindicales ya anticiparon presentaciones judiciales por considerar que la ley vulnera derechos constitucionales adquiridos.

Fondo de asistencia laboral: el sistema que transforma las indemnizaciones

La modificación más estructural y debatida de esta reforma laboral radica en la eliminación práctica del esquema tradicional del artículo 245. A partir de este momento, las empresas financiarán el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo financiero diseñado exclusivamente para cubrir los costos de las desvinculaciones sin causa justificada.

Este fondo de cese se nutrirá de un aporte mensual patronal equivalente al 1% de la remuneración bruta para las grandes compañías y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). En la dinámica diaria, el costo del despido se paga por anticipado y se descuenta directamente de las contribuciones a la Seguridad Social, generando un efecto de costo cero para el empleador en el momento exacto de la extinción del vínculo laboral.

Vacaciones fraccionadas y banco de horas: la reestructuración del descanso

El descanso anual obligatorio y la jornada de trabajo también sufren modificaciones directas que alteran por completo el día a día del trabajador. La nueva legislación habilita el fraccionamiento de la licencia anual ordinaria, permitiendo que las vacaciones de los empleados se dividan en tramos mucho más cortos, con un mínimo de al menos siete días consecutivos, siempre y cuando exista un acuerdo previo entre las partes.

Por otro lado, el pago de horas extras tradicionales podrá ser reemplazado legalmente por un “banco de horas”. Mediante este sistema compensatorio, empleadores y trabajadores podrán acordar por escrito la devolución de las horas trabajadas en exceso otorgando días de franco o aplicando una reducción de la jornada futura, eliminando de esta manera la obligatoriedad del recargo salarial del 50% o 100% que regía históricamente en el país.

Sueldos en moneda extranjera y nuevos trabajadores excluidos

La flamante Ley 27.802 introduce la posibilidad explícita de pactar salarios en moneda extranjera, una novedad absoluta y un cambio de paradigma para el mercado formal argentino. Asimismo, incorpora la figura de la negociación dinámica para habilitar pagos adicionales no remunerativos, los cuales estarán atados exclusivamente a la productividad del empleado o al cumplimiento de metas de la empresa. Estos montos extraordinarios no se computarán para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) ni impactarán en futuras indemnizaciones.

A pesar de su alcance masivo en el ámbito del sector privado formal, la normativa deja fuera de su aplicación a un volumen significativo de la fuerza laboral argentina. A continuación, se detallan los grupos de trabajadores expresamente excluidos del nuevo régimen:

Trabajadores de la Administración Pública en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal).

en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal). Personal de casas particulares (trabajadores del servicio doméstico).

(trabajadores del servicio doméstico). Trabajadores agrarios , quienes continuarán regulados estrictamente por su propio estatuto.

, quienes continuarán regulados estrictamente por su propio estatuto. Prestadores independientes de plataformas tecnológicas (repartidores y conductores de aplicaciones).

Comparativa detallada: el contraste entre la antigua y la nueva legislación

Para comprender con exactitud la magnitud de esta actualización normativa en el país, resulta fundamental contrastar el régimen anterior con el esquema oficializado durante la jornada de hoy. La siguiente tabla expone de manera visual las diferencias más críticas que afectarán directamente a los trabajadores y empleadores:

Concepto Laboral Régimen Anterior (LCT 20.744) Nueva Ley de Modernización (27.802) Indemnización por despido Pago único a cargo de la empresa al momento del despido sin causa. Implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) de financiamiento mensual. Horas extras Pago monetario obligatorio con recargo del 50% o del 100%. Creación del “Banco de horas” para compensar el tiempo extra con francos. Vacaciones Período continuo, sin posibilidad de fraccionamiento menor a 14 días. Permite dividir el descanso anual en períodos mínimos de 7 días continuos. Moneda de pago Obligatoriedad absoluta de liquidación de haberes en curso legal (Pesos). Autorización legal expresa para pactar y abonar el salario en moneda extranjera. Derecho a huelga Amplio derecho a la protesta sindical en la mayoría de los sectores. Limitación por la inclusión de educación y transporte como “servicios esenciales”.

Vigencia inmediata y el esquema de regularización para empresas

Con su efectiva publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, la reforma ya es plenamente aplicable para todas las nuevas relaciones laborales que se inicien en el territorio nacional. Para los contratos que ya se encontraban vigentes, las empresas tendrán la oportunidad de adherirse a los nuevos beneficios de regularización patronal, un plan diseñado para promover el blanqueo que ofrece la extinción de acciones penales y la condonación total de multas por empleo no registrado, disponible por un plazo improrrogable de seis meses.

Los especialistas en derecho del trabajo recomiendan prestar especial atención a los recibos de sueldo actuales, ya que la eliminación de la “ultraactividad” de los convenios colectivos obligará a las representaciones gremiales a renegociar constantemente las condiciones de trabajo y los beneficios sociales que, bajo el marco legal anterior, se mantenían de forma automática una vez vencido el acuerdo paritario.