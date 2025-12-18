Reforma laboral en Argentina: siete de cada diez consideran urgente cambiar las reglas de trabajo

Durante décadas, la legislación laboral fue uno de los pilares más sensibles del debate público en la Argentina. Cualquier intento de modificación solía generar resistencia social y costos políticos elevados. Sin embargo, en un escenario económico y productivo muy distinto al del pasado, la percepción social sobre este tema comenzó a mostrar señales claras de transformación.

Un cambio de clima social frente a la reforma laboral

Una encuesta nacional realizada a comienzos de diciembre refleja un giro significativo en la opinión pública. La mayoría de los argentinos considera que el esquema laboral vigente ya no responde a las necesidades actuales del país y que revisar las normas se volvió una necesidad urgente.

Ante la consulta sobre la urgencia de una reforma laboral:

El 61,4% la considera “muy urgente” , porque entiende que la normativa actual frena el desarrollo económico.

, porque entiende que la normativa actual frena el desarrollo económico. Un 10,53% la califica como “urgente” , al sostener que el sistema está atrasado.

, al sostener que el sistema está atrasado. El consenso a favor de cambios estructurales supera el 71%.

En contrapartida, el sector que se opone a una reforma profunda es minoritario:

Un 21,05% cree que no es urgente, con el argumento de que podrían perderse derechos adquiridos.

Qué cambios espera la sociedad del Congreso

El estudio también indagó sobre el alcance que debería tener una eventual reforma laboral. Lejos de propuestas parciales, la respuesta mayoritaria apunta a una revisión integral del sistema.

Las principales demandas fueron:

Revisar todo el marco normativo vigente .

. Poner fin a la denominada industria del juicio laboral.

Incorporar nuevas formas de contratación y relaciones laborales .

. Un grupo reducido plantea priorizar únicamente la protección de derechos existentes.

Este resultado muestra que el debate ya no se limita a ajustes puntuales, sino que se plantea como una discusión de fondo sobre el modelo laboral argentino.

La caída de la confianza en los sindicatos

Uno de los factores que explica este cambio de percepción es la pérdida de legitimidad de los sindicatos como representantes de los trabajadores.

Según la encuesta:

El 80,69% afirma que los sindicatos no representan a los trabajadores .

. Una mayoría los asocia más con un negocio que con la defensa del empleo.

Solo el 19,31% considera que cumplen un rol de representación real.

Además, su peso en la vida cotidiana aparece debilitado:

El 59,18% sostiene que los sindicatos no son importantes en su vida laboral.

Este distanciamiento se da en un mercado de trabajo donde crecen los monotributistas, freelancers y trabajadores de plataformas, perfiles que no se sienten contenidos por el modelo sindical tradicional.