Reforma laboral: el Gobierno presentó el proyecto en el Senado con cambios en salarios, vacaciones y jornada laboral

El debate sobre la actualización de las normas laborales volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y económica, en un contexto marcado por transformaciones en las formas de empleo, la digitalización y nuevas modalidades de contratación. Con ese escenario de fondo, el Ejecutivo avanzó con una iniciativa que ya comenzó su recorrido parlamentario.

El proyecto de reforma laboral llegó al Senado

El Gobierno nacional presentó oficialmente en el Senado su proyecto de reforma laboral, elaborado en el marco del Consejo de Mayo, cuyas deliberaciones finalizaron a mediados de diciembre. La iniciativa forma parte del temario de sesiones extraordinarias y apunta a modernizar la legislación laboral argentina, incorporando cambios en salarios, vacaciones, licencias y mecanismos de desvinculación.

Entre los lineamientos generales, el texto busca adaptar las normas vigentes a nuevas prácticas de empleo, mejorar la previsibilidad para trabajadores y empleadores y promover el blanqueo laboral.

Salarios en dólares, billeteras virtuales e indemnización alternativa

Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la flexibilización en las formas de pago del salario. La reforma habilita:

El pago de remuneraciones en dólares , siempre que exista acuerdo entre las partes.

, siempre que exista acuerdo entre las partes. La posibilidad de cobrar haberes mediante billeteras virtuales , además de las cuentas bancarias tradicionales.

, además de las cuentas bancarias tradicionales. La creación de un mecanismo alternativo de indemnización, que puede reemplazar al esquema clásico por acuerdos previamente establecidos.

Estas medidas apuntan a acompañar la evolución del sistema financiero y las nuevas herramientas de pago que ya utilizan millones de trabajadores.

Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo

La reforma introduce modificaciones sobre aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo de actualizar normas que permanecían casi sin cambios desde hace décadas. Entre los puntos destacados se incluyen:

Plazo para impugnar sanciones : los trabajadores tendrán 30 días para cuestionarlas; vencido ese período, se considerarán aceptadas.

: los trabajadores tendrán 30 días para cuestionarlas; vencido ese período, se considerarán aceptadas. Beneficios sociales ampliados : se incorporan prestaciones como gimnasio, cuotas de clubes, celulares y acceso a internet, sin cargas sociales adicionales.

: se incorporan prestaciones como gimnasio, cuotas de clubes, celulares y acceso a internet, sin cargas sociales adicionales. Recibos de sueldo más claros : deberán contener información mínima obligatoria para garantizar transparencia.

: deberán contener información mínima obligatoria para garantizar transparencia. Homologación de cambios contractuales : las modificaciones laborales podrán ser validadas por la autoridad administrativa.

: las modificaciones laborales podrán ser validadas por la autoridad administrativa. Conservación de comprobantes : los recibos deberán guardarse durante todo el período de prescripción de créditos laborales.

: los recibos deberán guardarse durante todo el período de prescripción de créditos laborales. Intereses sobre créditos laborales : las deudas devengarán un interés equivalente al IPC más 3%.

: las deudas devengarán un interés equivalente al IPC más 3%. Facilidades para pymes: las micro, pequeñas y medianas empresas podrán pagar sentencias laborales en hasta 12 cuotas ajustadas por la tasa legal.

Banco de horas y nueva organización de la jornada laboral

El proyecto incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite una gestión más flexible del tiempo de trabajo. Este esquema habilita a:

Acumular horas trabajadas en exceso de la jornada habitual.

de la jornada habitual. Compensarlas con días libres o jornadas reducidas en períodos de menor actividad.

en períodos de menor actividad. Mantener el salario sin modificaciones.

El banco de horas no elimina el derecho a cobrar horas extras, sino que ofrece una alternativa de organización, siempre que esté respaldada por un convenio colectivo, un acuerdo individual o la ley. La normativa fija límites máximos de acumulación, descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y obliga al empleador a llevar un registro detallado de las horas acumuladas y compensadas.

Vacaciones más flexibles y mayor previsibilidad

Otro capítulo clave de la reforma está vinculado a los períodos de descanso. Entre los cambios propuestos se destacan:

La posibilidad de fraccionar las vacaciones , siempre que cada tramo tenga al menos siete días corridos .

, siempre que cada tramo tenga al menos . La extensión del plazo para tomarlas hasta el 30 de abril del año siguiente al correspondiente.

al correspondiente. La obligación de notificar las vacaciones con 21 días de anticipación .

. La garantía de vacaciones simultáneas para cónyuges que trabajen en la misma empresa.

Estas modificaciones buscan facilitar la planificación tanto para los trabajadores como para las empresas.

Licencias, maternidad y ausencias justificadas

La iniciativa también introduce ajustes en el régimen de licencias ordinarias y extraordinarias. En el caso de la maternidad:

Se mantienen los 90 días totales de licencia.

de licencia. Se permite reducir el descanso previo al parto a 30 días y sumar el resto al período posterior.

y sumar el resto al período posterior. En nacimientos pretérmino, los días no utilizados antes del parto se agregan al descanso posterior.

Se refuerza la obligación de notificar el embarazo mediante certificado médico, garantizando la estabilidad laboral.

Además, se establecen reglas claras para el cálculo de haberes durante licencias médicas, asegurando que quienes tienen ingresos variables cobren al menos el promedio de los últimos seis meses.

Fondo de cese laboral y cambios en contratos de servicios

El proyecto incorpora la posibilidad de crear un fondo de cese laboral, que permite acordar modalidades alternativas de finalización del vínculo laboral, incluyendo licencias o ausencias pactadas en reemplazo de la indemnización tradicional.

También se elimina la presunción automática de relación laboral en los contratos de servicios profesionales, un punto que impacta directamente en trabajadores independientes y en nuevas formas de contratación.

Servicios esenciales y límites al derecho de huelga

La reforma amplía la lista de servicios esenciales, lo que implica restricciones al derecho de huelga en determinadas actividades. Según el Gobierno, el objetivo es garantizar la continuidad de servicios considerados críticos, sin eliminar el derecho constitucional, pero regulando su alcance.