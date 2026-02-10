Reforma Laboral 2026: los cambios urgentes que se debaten hoy en el Congreso

Mientras lees esto, el Senado de la Nación debate el “texto definitivo” de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras meses de negociaciones, la letra chica ha cambiado: se eliminaron capítulos fiscales clave para lograr consenso con los gobernadores y se cerraron acuerdos de última hora con la CGT. Si sos empleado, dueño de una PyME o monotributista, las reglas de juego están por cambiar drásticamente.

A continuación, un análisis detallado de lo que está en juego esta semana y cómo impactará en tu bolsillo y tu estabilidad laboral.

1. El fin de la indemnización tradicional: llega el Fondo de Cese Laboral

Este es el corazón de la reforma y el punto que más dudas genera. El proyecto habilita, aunque no obliga, a reemplazar la histórica indemnización por despido (un mes de sueldo por año trabajado) por un nuevo Fondo de Cese Laboral.

¿Es obligatorio? No. Su implementación depende de que el sindicato de tu actividad y las cámaras empresariales lo acuerden en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Si tu gremio no lo firma, seguís con el sistema actual.

No. Su implementación depende de que el sindicato de tu actividad y las cámaras empresariales lo acuerden en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Si tu gremio no lo firma, seguís con el sistema actual. ¿Cómo funciona? Las empresas depositarán mensualmente un porcentaje del salario (a definir, similar al modelo de la UOCRA) en una cuenta bancaria o fondo de inversión. Ese dinero se acumula y, al finalizar la relación laboral (por despido o renuncia), el trabajador retira ese fondo.

Las empresas depositarán mensualmente un porcentaje del salario (a definir, similar al modelo de la UOCRA) en una cuenta bancaria o fondo de inversión. Ese dinero se acumula y, al finalizar la relación laboral (por despido o renuncia), el trabajador retira ese fondo. El negocio financiero: La reglamentación permite que bancos y fintechs administren estos fondos, creando un nuevo mercado financiero con el dinero de las futuras indemnizaciones.

2. Despidos en cuotas: la cláusula para PyMEs

Una de las novedades más polémicas del texto de febrero 2026 es la facilidad para abonar sentencias judiciales o indemnizaciones.

Para PyMEs: Si una pequeña o mediana empresa pierde un juicio laboral o debe pagar una indemnización, la nueva ley permitiría cancelar esa deuda en hasta 12 cuotas mensuales , ajustadas por inflación (IPC) más una tasa de interés pura del 3%.

Si una pequeña o mediana empresa pierde un juicio laboral o debe pagar una indemnización, la nueva ley permitiría cancelar esa deuda en hasta , ajustadas por inflación (IPC) más una tasa de interés pura del 3%. Grandes empresas: Tendrían la opción de hacerlo en hasta 6 cuotas.

Esto busca evitar que un juicio laboral lleve a la quiebra a una pequeña empresa, pero los críticos advierten que licúa el poder adquisitivo del trabajador despedido en un contexto inflacionario.

3. Período de prueba extendido: hasta un año de inestabilidad

El período de prueba de 3 meses es historia. La reforma consolida una extensión significativa que varía según el tamaño de la empresa. Durante este lapso, el empleador puede despedir sin pagar indemnización (solo debe preavisar):

Regla general: 6 meses.

6 meses. PyMEs (6 a 100 empleados): Hasta 8 meses.

Hasta 8 meses. Microempresas (hasta 5 empleados): Hasta 1 año (12 meses).

Dato experto: Si una empresa contrata a un empleado, lo despide antes del año y luego lo vuelve a contratar para reiniciar el período de prueba, la ley considerará que renunció a este derecho y la relación será permanente desde el día uno.

4. Trabajadores independientes y “Colaboradores”

Se formaliza una figura que legaliza situaciones antes consideradas “en negro” o fraude laboral. Un trabajador autónomo o monotributista podrá contratar a hasta 3 “trabajadores independientes colaboradores” para llevar adelante un emprendimiento productivo.

Sin relación de dependencia: No habrá vínculo laboral ni recibo de sueldo, sino una relación comercial entre privados.

No habrá vínculo laboral ni recibo de sueldo, sino una relación comercial entre privados. Aporte individual: Cada colaborador deberá pagar su propio monotributo y una cuota especial para ART (Riesgos del Trabajo).

Cada colaborador deberá pagar su propio monotributo y una cuota especial para ART (Riesgos del Trabajo). El riesgo: Los expertos advierten que esto podría usarse para encubrir relaciones laborales reales en pequeños comercios o talleres, dejando a los empleados sin vacaciones pagas ni aguinaldo.

5. La negociación política: ¿Qué pasó con Ganancias y la Cuota Solidaria?

Para asegurar los votos en el Senado este 11 de febrero de 2026, el Gobierno tuvo que ceder en dos frentes clave:

Ganancias para empresas (Eliminado): El capítulo que reducía el Impuesto a las Ganancias corporativo fue retirado del proyecto. Los gobernadores se opusieron porque esa reducción afectaba la coparticipación que reciben las provincias.

El capítulo que reducía el Impuesto a las Ganancias corporativo fue retirado del proyecto. Los gobernadores se opusieron porque esa reducción afectaba la coparticipación que reciben las provincias. Cuota Solidaria (Acuerdo con CGT): Se mantuvo la obligatoriedad de la “cuota solidaria” (el aporte que pagan los no afiliados a los sindicatos por el uso del convenio) por un período de transición de 2 años más. Originalmente, el gobierno quería eliminarla de inmediato para desfinanciar a los gremios, pero aceptó esta prórroga para evitar un paro general inmediato.

6. Blanqueo y “Ley de Inocencia Fiscal”

En paralelo a la reforma laboral, desde el 9 de febrero rige la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Aunque es principalmente tributaria (para declarar dólares no registrados), tiene un impacto laboral indirecto.

El “blanqueo laboral” estricto que permitía registrar empleados con condonación total de multas tenía plazos que vencían a fines de 2024. Sin embargo, la nueva normativa fiscal busca generar un “tapón” que impida a la AFIP investigar hacia atrás, incentivando a que las empresas empiecen a registrar personal de ahora en adelante sin miedo a que les reclamen deudas históricas millonarias.

Conclusión: ¿Qué tenés que saber hoy?

Si la ley se aprueba (lo cual es probable dado el acuerdo con la oposición dialoguista), la clave estará en tu Convenio Colectivo. La reforma laboral de 2026 no se aplica automáticamente a todos por igual, sino que habilita herramientas que cada sector deberá activar. Mantenete atento a las paritarias de tu rubro, porque allí se decidirá si tu indemnización pasa a ser un “Fondo de Cese” o se mantiene como hasta ahora.