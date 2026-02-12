Reforma Laboral 2026: El Senado dio media sanción con cambios en indemnizaciones, vacaciones y banco de horas

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra tras una sesión maratónica. Qué cambia para los trabajadores y las empresas en el día a día si la Cámara de Diputados lo convierte en ley.

En una jornada marcada por la tensión política dentro del recinto y fuertes protestas en las inmediaciones del Congreso, el Senado de la Nación aprobó hoy la nueva reforma laboral, un paquete de medidas que busca reconfigurar el mercado de trabajo en Argentina. Con el apoyo clave de la UCR y bloques provinciales, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa que ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados para su entrada en vigencia definitiva.

El texto aprobado introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, destacándose la implementación del Fondo de Cese Laboral, la flexibilización de las vacaciones y la creación de un “banco de horas” que podría eliminar el pago de horas extras tal como lo conocés hoy.

Las claves del proyecto aprobado

La iniciativa, defendida por el ministro del Interior, Diego Santilli, como una herramienta para “terminar con la industria del juicio”, plantea un nuevo esquema de relaciones laborales. Si trabajás en relación de dependencia o tenés una PyME, estos son los puntos que más van a impactar en tu rutina:

Fondo de Cese Laboral (FAL): Se habilita un sistema optativo de “mochila argentina”. Las empresas podrán constituir un fondo para cubrir las indemnizaciones por despido mediante un aporte mensual (1% para grandes empresas y 2,5% para PyMES).

Se habilita un sistema optativo de “mochila argentina”. Las empresas podrán constituir un fondo para cubrir las indemnizaciones por despido mediante un aporte mensual (1% para grandes empresas y 2,5% para PyMES). Vacaciones fraccionadas: Ya no será obligatorio tomarse las vacaciones en verano ni de corrido. Podrás fraccionar tu descanso en períodos no menores a 7 días a lo largo de todo el año.

Ya no será obligatorio tomarse las vacaciones en verano ni de corrido. Podrás fraccionar tu descanso en períodos no menores a a lo largo de todo el año. Banco de horas: Se permite reemplazar el pago de horas extras por francos compensatorios, un sistema que deberá ser acordado en los convenios colectivos.

Se permite reemplazar el pago de horas extras por francos compensatorios, un sistema que deberá ser acordado en los convenios colectivos. Período de prueba: Se consolida la extensión de este período, facilitando la desvinculación sin costo durante los primeros meses de la relación laboral.

Adiós a la indemnización tradicional: cómo funciona el Fondo

Uno de los artículos más polémicos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Este mecanismo busca reemplazar la indemnización por antigüedad (el famoso mes de sueldo por año trabajado) por un sistema de capitalización individual o colectivo.

Según el texto sancionado, este fondo será:

Inembargable e inalienable. Constituido por un aporte mensual a cargo del empleador. Utilizable por el trabajador al momento de finalizar la relación laboral, independientemente de la causa (despido o renuncia, aunque la reglamentación fina definirá los alcances exactos para cada caso).

El dato: Para las pequeñas y medianas empresas, el aporte será del 2,5% mensual sobre la nómina salarial, mientras que las grandes compañías aportarán un 1%. El objetivo es dar previsibilidad de costos, aunque la oposición advierte que esto abarata el despido injustificado.

Cambios en el pago de sueldos y “negociación dinámica”

La reforma también toca tu bolsillo y cómo cobrás. Aunque en versiones previas se hablaba de una libertad total de medios de pago, el Senado puso un freno: se eliminó la posibilidad de depositar sueldos en billeteras virtuales no reguladas como bancos. Finalmente, el texto autoriza exclusivamente a entidades bancarias, obligando a las fintech a adecuarse a las normas del BCRA si quieren captar nóminas salariales.

Además, se introduce el concepto de “negociación dinámica”: los sindicatos o los trabajadores de forma individual (en ciertos cargos) podrán pactar con la empresa componentes salariales variables atados a productividad y objetivos, por fuera de los aumentos básicos de convenio.

Un escenario político al rojo vivo

La votación finalizó con 42 votos positivos y 30 negativos. El rechazo fue encabezado por el interbloque peronista, que calificó la ley de inconstitucional y advirtió sobre la pérdida de derechos adquiridos. “Esta ley no genera empleo, solo precariza a los que ya lo tienen”, sostuvieron desde la bancada opositora.

Por su parte, el oficialismo celebra este paso como un triunfo legislativo crucial para el plan económico de 2026. Con la media sanción bajo el brazo, el Gobierno girará el proyecto a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate exprés antes de fin de mes para convertirlo en ley.

Si la Cámara Baja aprueba los cambios introducidos por los senadores sin modificaciones, Argentina tendrá un nuevo marco laboral vigente antes de que termine marzo.