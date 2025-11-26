Reforma laboral 2025: Los puntos clave que el Gobierno busca tratar en sesiones extraordinarias

Denisse Helman
reforma laboral argentina trabajo

El debate sobre la reforma laboral volvió a ocupar el centro de la agenda política tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. Mientras crece la discusión pública sobre cómo podrían cambiar las condiciones de empleo en Argentina, el Gobierno anticipó que algunas de las iniciativas serán impulsadas en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El avance hacia una nueva estructura laboral

La reforma laboral que el Ejecutivo pretende impulsar aún no fue presentada de manera formal. Sin embargo, distintos funcionarios y proyectos previos permiten delinear cuáles serían los principales ejes. Según datos recientes del INDEC, la informalidad laboral alcanzó 43,2% en el segundo trimestre de 2025, una cifra que busca ser reducida con cambios estructurales en las reglas de contratación.

El gobierno incorpora Migraciones al Ministerio de Seguridad con nuevos objetivos
Mirá también:

El gobierno incorpora Migraciones al Ministerio de Seguridad con nuevos objetivos

Entre las ideas que circulan se destaca un giro hacia convenios por empresa, modificaciones en la jornada laboral, cambios en el cálculo de aumentos salariales y nuevas reglas para indemnizaciones.

Acuerdos laborales por empresa

Uno de los puntos más mencionados es la posibilidad de reemplazar, en gran parte, los convenios colectivos nacionales actuales por acuerdos de trabajo por empresa, con beneficios laborales mínimos y negociaciones específicas entre cada firma y los sindicatos.

Entre los cambios que se analizan se encuentran:

  • Convenios adaptados al tamaño y región de cada empresa, diferenciando a las PyMEs de las grandes compañías.
  • Posible revisión del criterio de ultraactividad, que hoy mantiene vigentes los convenios hasta que se negocie uno nuevo.
  • Riesgo de pérdida de vigencia de adicionales como antigüedad, zona desfavorable o título académico, según advertencias de sectores gremiales.

Jornada laboral flexible y vacaciones fragmentadas

Otro punto sensible del proyecto está relacionado con la duración y organización de la jornada laboral. La propuesta preliminar permite que, respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, se puedan establecer regímenes que se ajusten a las necesidades productivas de cada actividad.

Esto podría incluir:

  • Banco de horas, donde las horas extra se compensan con descanso en lugar de pago adicional.
  • Francos compensatorios y mecanismos de flexibilidad horaria acordados colectivamente.
  • Vacaciones divididas, siempre que el trabajador tome al menos una semana continuada.

Si bien trascendió que podría habilitarse una jornada de 12 horas, desde el Ministerio de Desregulación negaron que este punto esté incluido.

Aumentos salariales ligados a la productividad

En lugar de definir los incrementos únicamente por paritarias, el esquema en estudio propone que los aumentos se vinculen a la productividad individual o por equipos de trabajo.

La modalidad planteada mantendría:

  • Un piso salarial común para cada actividad.
  • Incrementos determinados por desempeño y resultados, combinando negociación colectiva y parámetros productivos.

Juicios laborales e indemnizaciones en cuotas

Para aliviar la carga financiera de las PyMEs, el borrador prevé que las empresas puedan pagar indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas consecutivas.

Además, ya está en marcha el Fondo de Cese Laboral, que permite a los empleadores realizar aportes mensuales para cubrir los costos de un eventual despido, reemplazando parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones.

Incentivos fiscales y aduaneros para empresas

Dentro del paquete de medidas, la iniciativa incluye la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover nuevas contrataciones.

Los beneficios que contempla son:

  • Devolución anticipada de IVA.
  • Bonos de crédito fiscal para empleadores.
  • Ventajas impositivas y aduaneras para proyectos de inversión.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo general de la reforma es favorecer la creación de empleo formal, generar reglas claras para nuevas contrataciones y brindar mayor previsibilidad para trabajadores y empleadores.

Corte total de Dellepiane: Cierran la autopista por obras hasta el jueves a la noche
Mirá también:

Corte total de Dellepiane: Cierran la autopista por obras hasta el jueves a la noche
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
dolores tornado argentina
Se cumple un nuevo aniversario del trágico tornado que azotó Dolores
Dolores Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
Cuenta dni promociones navidad
¡Cuenta DNI lanza descuentos especiales para las fiestas y el verano!
Provincia
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses

Más leídas