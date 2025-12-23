Provincia de Buenos Aires: Aguinaldo pago, paritarias en suspenso y fin de los juicios por la deuda

El cierre del año encuentra a la provincia de Buenos Aires atravesando un escenario económico complejo, marcado por tensiones financieras y definiciones clave para el funcionamiento del Estado. Mientras algunas obligaciones lograron encauzarse, otras quedaron sujetas a negociaciones que todavía no muestran un desenlace claro.

El pago del aguinaldo en un contexto de emergencia financiera

El gobierno de Axel Kicillof confirmó que el aguinaldo de los estatales bonaerenses ya fue abonado, pese a las dificultades derivadas de la caída de la recaudación y de los fondos coparticipables.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que el pago se concretó tras atravesar “momentos complicados financieramente”.

El salario anual complementario se acreditó antes de las fiestas .

. La Provincia declaró estar en emergencia económica por la merma de ingresos.

por la merma de ingresos. Se logró reunir los fondos necesarios en tiempo y forma.

La confirmación llegó luego de varios días de incertidumbre respecto del calendario de pagos.

Incertidumbre por las paritarias de fin de año

Con el aguinaldo ya cancelado, la atención se desplazó hacia las negociaciones paritarias entre el Ejecutivo bonaerense y los gremios estatales, que todavía no cerraron un acuerdo para el tramo final del año.

Bianco informó que el gobernador mantiene reuniones con representantes sindicales, aunque aclaró que se trata de encuentros informativos vinculados al futuro del empleo en la provincia.

Docentes, médicos, judiciales y administrativos reclaman una nueva actualización salarial .

. La última suba se aplicó en octubre , según el acuerdo alcanzado en agosto.

, según el acuerdo alcanzado en agosto. Las conversaciones quedaron postergadas por el calendario electoral y el debate del Presupuesto 2026.

Los gremios vienen manifestando su expectativa de cerrar el año con un aumento que recomponga el poder adquisitivo.

Reclamos gremiales y expectativas salariales

Desde distintos sectores sindicales reiteraron la necesidad de retomar las paritarias antes de que finalice el año. El Frente de Unidad Docente, por ejemplo, mantuvo reuniones recientes para insistir con la reapertura de la negociación.

Pedido de recomposición salarial frente a la inflación acumulada.

frente a la inflación acumulada. Reclamos formales mediante comunicados y petitorios.

Expectativa de definiciones tras los encuentros con el gobernador.

Por el momento, no hubo anuncios oficiales sobre porcentajes ni fechas concretas.

Fin de los juicios por la reestructuración de la deuda

En paralelo, el Ejecutivo bonaerense destacó el cierre de un capítulo clave en materia financiera: la finalización de los litigios por la reestructuración de la deuda provincial.

Según informó Bianco, se alcanzó un acuerdo con los bonistas que no habían ingresado al canje realizado en 2020 y 2021.

El 97,66% de los acreedores ya había aceptado la reestructuración.

ya había aceptado la reestructuración. El remanente litigó en tribunales del distrito sur de Nueva York .

. El acuerdo incluyó un pago en efectivo de 38,7 millones de dólares .

. Se emitieron bonos en moneda extranjera por 169 millones de dólares, con vencimiento en 2037.

Con este entendimiento, la justicia estadounidense dio por satisfechas las sentencias y cerró todas las causas pendientes vinculadas al canje de 2021.

Un escenario abierto para el inicio del próximo año

Mientras el gobierno provincial destaca el cumplimiento del pago del aguinaldo y la resolución de los juicios por la deuda, las paritarias siguen siendo el principal foco de atención para los trabajadores estatales. Las definiciones que surjan en las próximas semanas serán determinantes para el arranque del nuevo año en la provincia de Buenos Aires.