Atención Docentes Bonaerenses: Se define la paritaria 2026 y vence un trámite clave en 72 horas

La semana previa al Año Nuevo llega cargada de novedades para el sector educativo. Mientras preparás el brindis, hay dos temas que definen tu arranque de 2026: la hoja de ruta salarial que acordaron Kicillof y los gremios este lunes, y el “reloj de arena” que se agota para el censo nacional obligatorio. ¿Cómo impacta esto en tu bolsillo y en tu legajo? Te lo contamos en un minuto.

Sueldos PBA: La estrategia para ganarle a la inflación en enero

Este lunes 22 de diciembre se despejaron las dudas. El gobernador Axel Kicillof recibió al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) con las cartas sobre la mesa. Si bien el cierre de diciembre se mantiene estable con el pago garantizado del Aguinaldo, la noticia fuerte mira hacia adelante.

Lo que tenés que saber: Se acordó un cuarto intermedio estratégico. La discusión salarial se retoma con fuerza en enero de 2026. El objetivo es claro: sentarse a negociar con los números de inflación de diciembre ya cerrados para lograr una recomposición real que impacte en los primeros cobros del año.

No es un “no”, es un “¿cuánto?”. La Provincia priorizó blindar el pago del SAC y ahora los gremios (SUTEBA, FEB, UDOCBA) afilan el lápiz para una paritaria que promete ser intensa desde el día uno de enero.

Cuenta regresiva: El trámite que no podés colgar

Mientras se discuten los números, hay una gestión administrativa que depende 100% de vos y que vence indefectiblemente este 31 de diciembre. El Ministerio de Capital Humano ha encendido las alertas: quedan pocos días para completar el ReNPE (Relevamiento Nacional del Personal Educativo).

¿Por qué deberías hacerlo hoy mismo?

Es obligatorio: Abarca a docentes y no docentes de escuelas estatales y privadas (niveles obligatorios).

Abarca a docentes y no docentes de escuelas estatales y privadas (niveles obligatorios). Evitá problemas: Figurar en este “mapa educativo” es fundamental para validar tu situación en el sistema de cara al ciclo lectivo 2026.

Figurar en este “mapa educativo” es fundamental para validar tu situación en el sistema de cara al ciclo lectivo 2026. Es rápido: No necesitás hacer filas. Lo resolvés desde tu celular con la App Mi Argentina o en la web oficial. Son 15 minutos que te ahorran dolores de cabeza en febrero.

En resumen: Tu check-list para cerrar el año

El escenario es claro: la batalla por el salario se traslada a enero con una mesa de negociación ya confirmada, y tenés menos de una semana para dejar tus papeles en regla con el ReNPE. Aprovechá estos días para liquidar el trámite digital y preparate para un inicio de año donde la paritaria bonaerense será la protagonista absoluta.

