Nuevas multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires: ¿qué infracciones superan los $1,8 millones?

La Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en el valor de las multas de tránsito, tras actualizar la Unidad Fija (UF), el parámetro que define el monto de cada infracción.

Aumento de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires

La medida quedó establecida mediante la Resolución N°11/25 del Ministerio de Transporte bonaerense y tiene carácter retroactivo al 1° de enero de 2026. Con esta actualización, la UF pasó a valer $1.807, lo que elevó de manera considerable el costo de las sanciones viales en todo el territorio provincial.

A partir de este ajuste, las infracciones más graves pueden superar los $1,8 millones, como cruzar un semáforo en rojo, circular sin cinturón de seguridad o sin la documentación obligatoria. El aumento impacta de lleno en conductas habituales y refuerza el peso económico de cada falta.

El nuevo esquema tarifario forma parte del ajuste bimestral previsto por la legislación vigente y regirá hasta fines de febrero, cuando se realizará una nueva actualización. Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es mantener el valor real de las sanciones y desalentar conductas peligrosas al volante.

La suba llega en un momento clave del año, en plena temporada de verano y con un marcado incremento del tránsito hacia la Costa Atlántica. En ese contexto, ya se encuentran activos los radares fijos y móviles y los controles de alcoholemia en rutas estratégicas como la 2, 11, 36, 63 y 74.

Desde las autoridades insistieron en que el refuerzo de los controles no busca únicamente sancionar, sino prevenir accidentes en un período de alto flujo vehicular. Por eso, recomiendan respetar las velocidades máximas, llevar la documentación en regla y extremar las precauciones para evitar multas millonarias y, sobre todo, siniestros viales.