Prohíben en todo el país la venta de la clásica “Gallinita” de oblea

Francisco Díaz
gallina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, a través de la Disposición 7834/25, se prohibió en todo el territorio nacional —incluidas las plataformas de venta en línea— la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N° 04003785, RNPA N° 04030478”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

La medida fue adoptada luego de una consulta del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que verificó que los números de RNE y RNPA impresos en el envase no existen en los registros oficiales. Esto significa que el producto está falsamente rotulado, y por lo tanto, es ilegal.

En consecuencia, se prohibió también la comercialización de cualquier otro producto que exhiba en sus etiquetas los números de registro RNE 04003785 y/o RNPA 04030478.

La ANMAT recomienda a la población no consumir este producto y, en caso de haberlo adquirido, evitar su uso y radicar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.

Esta disposición forma parte de las acciones de control que el organismo realiza para proteger la salud pública y garantizar la seguridad alimentaria en todo el país.

