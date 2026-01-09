Programa FORTE 2026: confirmaron sueldos y fechas de inscripción para docentes bonaerenses

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó la implementación del Programa FORTE 2026 (Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas), una iniciativa clave para acompañar a los estudiantes de secundaria que necesitan intensificar saberes. En un contexto económico complejo, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) definió la asignación de hasta 35.000 módulos presenciales y estableció los suplementos salariales para los docentes y auxiliares que participen.

Si sos docente o auxiliar en territorio bonaerense, acá tenés todos los detalles actualizados a enero de 2026 para que sepas cuándo y cuánto vas a cobrar.

Cronograma y períodos de cursada

El programa se desarrollará en tres momentos estratégicos del calendario escolar para no superponerse con el dictado regular de clases. Si te interesa sumar puntaje o ingresos extra, agendá estas fechas:

Primer período: Entre febrero y abril de 2026 (intensificación al inicio del ciclo).

Entre febrero y abril de 2026 (intensificación al inicio del ciclo). Segundo período: Durante el receso de invierno (julio).

Durante el receso de invierno (julio). Tercer período: Entre noviembre y diciembre (cierre del ciclo lectivo).

Las actividades se podrán realizar a contraturno, en el turno habitual (si el espacio lo permite), al finalizar la jornada o incluso los días sábados, dependiendo de la organización de cada escuela.

¿Cuánto se cobra por el Programa FORTE en 2026?

Uno de los datos más esperados era la actualización de los montos. Para este ciclo, la Provincia de Buenos Aires definió un esquema mixto que combina el valor módulo estándar con suplementos no remunerativos para roles específicos:

Docentes a cargo de módulos: Cobrarán cada módulo al mismo valor que un módulo de secundaria común , con todas las actualizaciones paritarias vigentes. No habrá diferenciación por tipo de escuela (técnica, agraria o artística).

Cobrarán cada módulo al , con todas las actualizaciones paritarias vigentes. No habrá diferenciación por tipo de escuela (técnica, agraria o artística). Responsable Institucional (Coordinador): Quien asuma este rol percibirá un suplemento mensual no remunerativo que oscila entre $218.000 y $327.000 , dependiendo de la cantidad de módulos FORTE que tenga asignada la escuela.

Quien asuma este rol percibirá un que oscila entre , dependiendo de la cantidad de módulos FORTE que tenga asignada la escuela. Auxiliares de la educación: Para el personal que cumpla funciones en jornadas extendidas, sábados o contraturno, se fijó un suplemento mensual de $88.000.

Requisitos y orden de prioridad para la designación

La cobertura de los cargos se realizará priorizando la continuidad pedagógica y el vínculo con la institución. El orden de mérito establecido para 2026 es el siguiente:

Continuidad 2025: Docentes que ya estuvieron designados en el cierre del ciclo lectivo 2025 y deseen continuar. Docentes del establecimiento: Si quedan vacantes, se ofrecerán a los profesores que ya trabajan en la escuela y cumplan con los requisitos del perfil. Acto Público Digital (APD): En caso de no cubrirse con personal de la casa, los módulos saldrán a oferta pública a través de la plataforma abc.gob.ar.

¿A qué estudiantes está dirigido?

El foco del FORTE 2026 sigue puesto en las “trayectorias de baja intensidad”. Esto incluye a chicos y chicas con materias pendientes de aprobación de años anteriores o aquellos que desaprueben asignaturas durante el primer cuatrimestre de 2026. Es una oportunidad fundamental para que los estudiantes regularicen su situación académica sin perder el año.

Podés consultar las ofertas vigentes y el estado de tu puntaje ingresando con tu usuario habitual al portal ABC, en la sección de Servicios (SAD).