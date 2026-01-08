Sueldos Estatales y Docentes Bonaerenses: Cuánto se cobra este mes y qué pasa con la paritaria 2026

La tensión salarial marca el inicio del 2026 en la Provincia de Buenos Aires. Tras un cierre de año sin bono extraordinario y con la última actualización salarial en octubre de 2025, los gremios estatales (ATE, UPCN) y docentes (Frente de Unidad Docente Bonaerense) presionan al gobierno de Axel Kicillof para la reapertura urgente de las paritarias. Hoy, 7 de enero de 2026, el clima es de incertidumbre y espera: mientras los sueldos de diciembre se terminan de acreditar esta semana, la discusión por el primer aumento del año es la prioridad absoluta.

Estatales Bonaerenses: ¿Hay aumento en enero de 2026?

Por el momento, no hay un aumento decretado para los sueldos que se cobran en enero (correspondientes a diciembre 2025). La última suba impactó en octubre pasado y, pese a los reclamos sindicales, el Ejecutivo provincial decidió no otorgar incrementos ni sumas fijas para cerrar el 2025, argumentando la caída en la recaudación y el recorte de fondos nacionales.

La expectativa está puesta en la convocatoria a paritarias que debería formalizarse en los próximos días. El compromiso asumido por las autoridades provinciales fue retomar el diálogo en enero de 2026 para definir la pauta salarial del primer trimestre. Los gremios exigen:

Una recomposición que supere la inflación acumulada de los últimos meses (noviembre y diciembre).

Un esquema de actualizaciones mensuales o bimestrales (cláusula gatillo o monitoreo corto).

La incorporación de sumas al básico para no achatar la pirámide salarial.

Cronograma de cobro: enero 2026

Mientras se espera la mesa de negociación, la Provincia confirmó el calendario de pagos de los haberes de diciembre. Si sos empleado estatal, chequeá cuándo se acredita tu sueldo según tu organismo:

Fecha de cobro Organismos Viernes 2 de enero Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casinos, Niñez y Adolescencia. Lunes 5 de enero Ministerio de Salud y Caja de Policía. Jueves 8 de enero Docentes (DGCyE y DiPrEGeP), Resto de la Administración Pública, Poder Judicial y Legislativo.

Dato importante: Este pago no incluye bono de fin de año, ya que el gobierno bonaerense confirmó que no cuenta con los recursos para afrontar una suma extra no remunerativa, a diferencia de lo que ocurrió en otros distritos o gremios nacionales.

Escalas salariales vigentes (sin aumento)

Al no haber nueva paritaria cerrada, los montos que percibís este mes son los mismos que venís cobrando desde finales de 2025. Para que tengas una referencia a la hora de revisar tu recibo de sueldo, estos son los pisos salariales (de bolsillo estimados) actuales para los cargos testigos:

Docentes (Maestro de Grado Inicial): $713.217.

$713.217. Docentes (Jornada Completa / 5ta hora): $900.672.

$900.672. Profesor (20 módulos): $927.518.

$927.518. Auxiliares de Educación (Categoría ingresante): Aprox. $580.000 (neto sin antigüedad).

Aprox. $580.000 (neto sin antigüedad). Administración Central (Ley 10.430 – Cat. 5): Varía según régimen horario (30 o 40 hs), pero el básico se mantiene congelado en los valores de octubre.

Podés consultar tu recibo oficial a través del portal SiAP (Sistema de Administración de Personal) o desde la plataforma ABC si sos docente.

El reclamo de los gremios para 2026

La postura de los sindicatos es firme. Desde ATE Provincia advirtieron que “no hay margen para más dilaciones” y que el salario ha perdido poder de compra real frente a la inflación de los últimos dos meses del 2025. Por su parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, etc.) exige que la paritaria 2026 garantice, como piso, empatar a la inflación mensual.

El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Trabajo liderado por Walter Correa, mantiene el canal de diálogo abierto pero advierte sobre la complejidad financiera. La estrategia de la Provincia será negociar “mes a mes” o en tramos cortos, monitoreando los recursos coparticipables que envía Nación.