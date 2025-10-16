Perpetua para el ex policía que mató a su ex suegra y casi asesina a su ex pareja en Gral. Belgrano

Francisco Díaz
un policia asesino a su exsuegra y fue detenido

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores condenó a prisión perpetua al ex policía Nataniel Thierry Schouten, hallado culpable del homicidio de su ex suegra, Marcela Alejandra Costilch, y del intento de homicidio de su ex pareja, Eliana Sabrina Peña.

El fallo, firmado por los jueces Antonio Severino, Cristian Rabaia y Matías Zabaljauregui, dio por probado que el 27 de julio de 2024, Schouten ingresó de madrugada a la vivienda de Costilch, donde la golpeó brutalmente con un garrote de madera hasta matarla mientras dormía. Luego, se dirigió a la casa de su ex pareja, donde intentó matarla con el mismo objeto.

La víctima logró escapar y pedir auxilio, mientras vecinos y la policía reducían al agresor. Durante el juicio se acreditó que Schouten había amenazado y golpeado reiteradamente a Peña, quien había denunciado violencia incluso el día anterior al crimen.

El tribunal calificó los hechos como homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar violencia de género, y tentativa de homicidio con los mismos agravantes.

En la sentencia también se resalta que el ex policía ejercía violencia contra anteriores parejas y familiares, y que durante el proceso intentó minimizar su responsabilidad.

