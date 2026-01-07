Preocupación sanitaria: Murió un joven por hantavirus en Mar del Plata

Este miércoles se confirmó un fallecimiento por hantavirus en la ciudad de Mar del Plata, en el marco del alerta sanitario vigente por la expansión de la enfermedad en distintos puntos del país. La víctima fue un hombre de 33 años, vecino de la localidad de Sierra de los Padres, partido de General Pueyrredon.

Según informaron fuentes oficiales, el paciente comenzó a manifestar los primeros síntomas a fines de noviembre de 2025. Con el paso de los días, su cuadro clínico se agravó y fue diagnosticado con distrés respiratorio severo. A pesar de la atención médica recibida, su estado de salud continuó deteriorándose y finalmente falleció.

De acuerdo a la información que trascendió, el hombre residía en una zona semirrural de Sierra de los Padres y presentaba antecedentes de exposición rural, vinculados a actividades como la caza y la taxidermia, consideradas de riesgo para este tipo de enfermedad. Tras su muerte, se realizaron estudios de laboratorio que confirmaron el pasado viernes 2 de enero que el deceso fue consecuencia de una infección por hantavirus.

Tras la confirmación del caso, las áreas de Zoonosis y Salud del Municipio de General Pueyrredon, en conjunto con la Región Sanitaria VIII, activaron de inmediato el protocolo correspondiente. Las tareas incluyeron acciones de control de foco, desinfección del domicilio y de los espacios vinculados a la actividad laboral de la víctima, además de operativos de control de roedores en la zona.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus es una enfermedad viral grave que se transmite principalmente a través del contacto con roedores silvestres infectados, especialmente el ratón colilargo. El contagio se produce al inhalar partículas presentes en el aire contaminadas con orina, saliva o heces de estos animales, o bien por contacto directo con superficies contaminadas.

No se transmite por picaduras de insectos ni por el consumo de alimentos cocidos. En la mayoría de los casos, la transmisión entre personas es poco frecuente y está asociada a cepas específicas del virus.

Los primeros síntomas suelen incluir fiebre, dolores musculares, cefalea y malestar general, y pueden evolucionar rápidamente hacia un compromiso respiratorio severo. Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de prevención en zonas rurales o semirrurales y consultar de manera inmediata ante la aparición de síntomas compatibles.