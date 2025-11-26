Preocupación en la Provincia: 66 municipios bonaerenses con niveles críticos de arsénico

La presencia de arsénico en el agua de consumo —tanto de red como de pozo— continúa afectando a decenas de miles de personas en Argentina y expone un desafío sanitario de creciente gravedad. Así lo confirmó una reciente actualización del relevamiento nacional realizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que mostró un incremento significativo en diferentes regiones del país.

El informe advierte especialmente sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, donde se detectó un marcado aumento de municipios con niveles de arsénico por encima de los parámetros de seguridad.

Panorama bonaerense: 66 municipios afectados

De los 135 partidos bonaerenses, 66 se encuentran clasificados en franja “amarilla” o “roja”, de acuerdo con el mapa actualizado del ITBA.

Dentro de este grupo, 41 ciudades que son cabecera de partido presentan detecciones preocupantes y 14 de ellos están señalados directamente en rojo, la categoría más grave.

La mayoría de los estudios fueron realizados durante el último año y reflejan una situación delicada respecto del agua de consumo. Varios de estos partidos afectados se encuentran próximos a lagunas o espejos de agua de gran dimensión, lo que podría influir en la composición química del recurso.

Entre los distritos comprometidos se encuentran Cañuelas, Chivilcoy, Ezeiza, Junín, Lobos, Mercedes, Monte, Navarro, San Vicente, Suipacha y Tres Arroyos, entre otros.

Zonas más comprometidas

El doctor Jorge Daniel Stripeikis, referente del estudio, investigador de la UBA y uno de los responsables del diagrama presentado por el ITBA, remarcó que las áreas más damnificadas son el corredor de la Ruta 5 y las zonas adyacentes a Mar del Plata.

Según sus estimaciones, alrededor de cuatro millones de personas en el país podrían estar potencialmente expuestas al arsénico a través del agua o de los alimentos.

Cómo se clasifica el riesgo del arsénico

El ITBA utiliza dos niveles de referencia:

Nivel amarillo: entre 10 y 50 ppb

Implica precaución. En esta franja, se recomienda realizar estudios complementarios para determinar si el consumo prolongado del agua puede aumentar el riesgo de enfermedades.

Nivel rojo: más de 50 ppb

Se trata de un nivel crítico.

El informe es contundente: “No consumir para ingesta directa ni para la cocción de alimentos. Reemplazar por otra fuente de agua segura”.

Un problema que requiere intervención urgente

El incremento de municipios afectados en la provincia de Buenos Aires impulsa la necesidad de políticas públicas inmediatas que garanticen acceso a agua segura, tanto en áreas urbanas como rurales. La vigilancia constante, las pruebas sistemáticas y las obras de infraestructura son claves para reducir la exposición al arsénico y proteger la salud de la población.

Distritos bonaerenses mencionados por presencia de arsénico en el agua

A continuación, el listado completo de los partidos y localidades descriptos públicamente como afectados, ya sea en nivel amarillo (10 a 50 ppb) o rojo (más de 50 ppb):

1. 9 de Julio

2. Guaminí

3. Chivilcoy

4. Mercedes

5. Escobar

6. General Rodríguez

7. Cañuelas

8. Monte

9. Roque Pérez

10. Azul

11. Partido de la Costa

12. Villarino

13. Vicente López

14. Almirante Brown

15. Ezeiza

16. San Vicente

17. General Pueyrredón (incluye Mar del Plata)

18. Villa Gesell

19. Tres Arroyos

20. Olavarría

21. Junín

22. San Pedro

23. Bolívar

24. Baradero

25. Salliqueló

