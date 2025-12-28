Potenciar Trabajo: confirman fecha de cobro en enero y dato clave sobre el programa en 2026

El arranque de 2026 trae una noticia que impacta directo en el bolsillo de miles de beneficiarios de los ex planes Potenciar Trabajo. Mientras la inflación de diciembre presiona sobre la canasta básica, el Ministerio de Capital Humano confirmó las condiciones de pago para enero, y hay dos datos que tenés que saber sí o sí antes de ir al cajero: el calendario de depósitos sufre una modificación importante por los feriados y se ratificó la fecha límite para la existencia de una de las líneas del programa.

Si sos titular de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, preparate, porque este mes la plata no va a estar disponible cuando pensabas.

El cambio en el calendario: ¿Cuándo se cobra el plan de empleo?

Históricamente, los beneficiarios tienen marcado en rojo el día 5 de cada mes. Sin embargo, enero de 2026 rompe la regla. La normativa del Ministerio establece que la acreditación se realiza el quinto día hábil del mes.

Debido al feriado de Año Nuevo (jueves 1) y el fin de semana, los días hábiles se cuentan de la siguiente manera: viernes 2 (primer día), lunes 5 (segundo día), martes 6, miércoles 7 y jueves 8.

Fecha de cobro oficial: El dinero estará acreditado recién el jueves 8 de enero.

Es clave que no vayas al banco antes de esa fecha, ya que el sistema no liberará los fondos, y te vas a volver con las manos vacías. Haz una consulta previa a través de la aplicación bancaria.

Montos congelados: la realidad del bolsillo en enero

La segunda mala noticia tiene que ver con el monto. A pesar de los rumores de bonos de fin de año, el Gobierno se mantuvo firme en su política de “déficit cero”. Mientras los jubilados y la AUH recibieron actualizaciones por IPC, los programas de empleo siguen con los valores congelados.

Para este mes de enero, esto es lo que vas a ver en tu cuenta:

Programa Monto a cobrar Bono / Aguinaldo Volver al Trabajo $78.000 NO Acompañamiento Social $78.000 NO

Importante: El bono de $70.000 anunciado recientemente es exclusivo para jubilaciones mínimas. No te dejes engañar por cadenas de WhatsApp falsas; no hay plus confirmado para Potenciar Trabajo.

Cuenta regresiva: ¿Se termina “Volver al Trabajo” en mayo?

Este es el dato que más preocupa y del que poco se habla. El Decreto 198/2024, que dio origen a la división de los planes, estableció una duración máxima de 24 meses para la línea Volver al Trabajo.

Si el Gobierno no emite una nueva prórroga —algo que no está contemplado en el Presupuesto 2026 recientemente aprobado—, el programa tiene fecha de vencimiento: mayo de 2026. Esto significa que quedan apenas cinco meses de cobro garantizado antes de que el beneficio se extinga o se transforme definitivamente en el sistema de capacitación sin subsidio directo.

Chequeá si seguís activo en el padrón

Con los cruces de datos mensuales (compras en dólares, viajes, autos nuevos), es vital verificar tu estado antes de la fecha de cobro. Podés hacerlo hoy mismo: