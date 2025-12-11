Plazo Fijo: cuánto pagan los bancos HOY tras los cambios de tasas del Banco Central

La reciente decisión del BCRA de recortar la tasa de política monetaria impactó de lleno en los rendimientos de los ahorristas. Analizamos qué bancos pagan más, la competencia de las billeteras virtuales y si todavía es negocio inmovilizar los pesos.

Diciembre arrancó con novedades que obligan a recalcular la estrategia de ahorro. Tras la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de bajar la tasa de política monetaria, los bancos comerciales no tardaron en ajustar sus pizarras.

Si tenés unos pesos extra, ya sea por el aguinaldo o por ahorros, es fundamental que mires bien los números antes de constituir un plazo fijo, porque la dispersión de tasas entre entidades es notable. Hoy, el rendimiento promedio de los bancos tradicionales pelea “voto a voto” contra la inflación proyectada, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) rondaría el 2,1% para este mes.

Ranking Plazo Fijo: cuánto paga cada banco hoy

El recorte de tasas generalizado dejó a la mayoría de las entidades ofreciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) que oscila entre el 21% y el 25%. Esto se traduce en un rendimiento mensual efectivo cercano al 1,7% – 2,0%, lo que deja a muchos ahorristas en una zona de “empate” técnico o leve pérdida frente a la suba de precios.

A fecha 11 de diciembre de 2025, así pagan los principales bancos por colocaciones online a 30 días:

Banco Macro: 25% TNA

25% TNA Banco Nación: 24,5% TNA

24,5% TNA ICBC: 24% TNA

24% TNA Banco Provincia: 23% TNA

23% TNA Banco Credicoop: 23% TNA

23% TNA Banco Ciudad: 22% TNA

22% TNA Banco Galicia: 21% TNA

21% TNA Santander: 21% TNA

21% TNA BBVA: 21% TNA

El dato clave: Si depositás $1.000.000 en la entidad que mejor paga (25% TNA), al cabo de 30 días vas a recibir unos $20.547 de intereses. En cambio, en los bancos que ofrecen el piso del 21%, la ganancia baja a unos $17.260. Esos más de $3.000 de diferencia justifican tomarse el tiempo de elegir bien el banco o abrir una cuenta gratuita (Caja de Ahorros) en una entidad digital que pague más.

Plazo fijo vs. Billeteras Virtuales: la batalla del rendimiento

Acá es donde el escenario se pone interesante. Mientras los bancos tradicionales ajustaron a la baja, algunas fintech mantienen tasas agresivas para captar liquidez, superando en varios puntos a los plazos fijos tradicionales y con la ventaja insuperable de no inmovilizar el dinero.

Si valorás la liquidez (poder usar la plata cuando quieras), las cuentas remuneradas hoy están ofreciendo una alternativa muy competitiva. Para profundizar en este análisis detallado, te recomendamos leer esta nota sobre plazo fijo, billeteras virtuales y comparativa de tasas, donde se desglosan los rendimientos reales de cada app.

A grandes rasgos, el mercado de billeteras hoy muestra dos realidades:

Las que ganan: Billeteras como Ualá (con su cuenta remunerada o “Uilo”) y Personal Pay están ofreciendo rendimientos que tocan o superan el 27% de TNA , despegándose claramente de los bancos.

Billeteras como (con su cuenta remunerada o “Uilo”) y están ofreciendo rendimientos que tocan o superan el , despegándose claramente de los bancos. Las que empatan: Otras muy populares como Mercado Pago o Naranja X rinden en torno al 22%, quedando por debajo de los plazos fijos bancarios líderes, pero ganando en comodidad operativa.

¿Conviene renovar en diciembre?

La respuesta depende de tu perfil:

Si buscás ganarle a la inflación: Con una inflación esperada del 2,1% mensual, un plazo fijo al 21% (1,75% efectivo mensual) pierde poder de compra. Necesitás buscar tasas superiores al 25% TNA para obtener una ganancia real positiva, algo que hoy solo encontrás en bancos específicos (como Macro o algunos provinciales) o en ciertas billeteras digitales. Si necesitás los pesos a corto plazo: No te encorsetes en un plazo fijo a 30 días. Las billeteras que pagan por encima del 25% son hoy la mejor herramienta de cobertura para el dinero transaccional del mes.

Tip final: No te guíes solo por tu banco de siempre. Con la interoperabilidad de los sistemas bancarios y las fintech, mover el dinero para buscar 4 o 5 puntos extra de tasa es un trámite de minutos que a fin de mes se nota en el bolsillo.