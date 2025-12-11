Plazo Fijo vs. Billeteras Virtuales: Comparativa de tasas y qué conviene más hoy

En el escenario económico actual de Argentina, cada punto de rendimiento cuenta. La decisión entre inmovilizar los pesos en un plazo fijo tradicional o dejarlos rendir en una billetera virtual ya no es solo una cuestión de comodidad, sino de matemática financiera. Con las tasas de interés ajustándose constantemente, es crucial saber quién está pagando más hoy.

A continuación, analizamos los rendimientos actualizados de los principales bancos según el Banco Central (BCRA) y las billeteras digitales más populares, para que definas dónde poner tu dinero.

Tasas de Billeteras Virtuales: Rendimiento con liquidez inmediata

Las billeteras virtuales (cuentas remuneradas) siguen siendo la opción preferida para el dinero de gastos corrientes (“dinero transaccional”). Aunque técnicamente invierten en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de bajo riesgo, su gran ventaja es que permiten usar la plata en cualquier momento sin penalización.

Actualmente, la competencia entre las fintechs se ha endurecido. Según los últimos reportes de rendimientos anuales estimados (TNA), este es el ranking actual:

Ualá: 24%

24% Personal Pay: 23,7%

23,7% Mercado Pago: 22,8%

22,8% Naranja X: 22%

El dato clave: Ualá y Personal Pay lideran este segmento, ofreciendo tasas que incluso superan a varios de los bancos privados más grandes del país, con la ventaja de no bloquear tu dinero por 30 días.

Tasas de Plazo Fijo: Bancos Privados y Públicos

El plazo fijo tradicional a 30 días sigue siendo la herramienta para el perfil conservador que busca fijar una tasa y olvidarse. Sin embargo, hay una gran dispersión entre lo que paga un banco líder y uno de segunda línea.

Según la información oficial del BCRA para colocaciones online, estos son los rendimientos de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos:

La oportunidad en bancos más chicos

Si el objetivo es puramente maximizar la Tasa Nominal Anual (TNA) y se está dispuesto a operar con entidades menos tradicionales, existen bancos que están pagando significativamente más para captar fondos:

Banco Meridian: 28,5%

28,5% Crédito Regional: 28,5%

28,5% Banco Voii: 28%

28% Banco CMF: 27%

27% BiBank: 27%

Análisis final: ¿Plazo Fijo o Billetera?

1. Billeteras Virtuales (Ualá / Personal Pay)

Conviene para: El sueldo del mes, dinero para pagar servicios, y fondos de emergencia. Si tenés una cuenta en Ualá (24%), estás obteniendo el mismo rendimiento que el mejor banco grande (ICBC) pero con la libertad de retirar el dinero un domingo a la madrugada si lo necesitás.

2. Plazo Fijo en Bancos Grandes (Santander / Galicia / BBVA)

Conviene para: En este momento, no son la opción más eficiente. Sus tasas del 21% están por debajo de las mejores billeteras virtuales. Inmovilizar capital a 30 días por una tasa menor a la que ofrece Ualá o Personal Pay con liquidez inmediata no es recomendable financieramente.

3. Plazo Fijo en Bancos de Nicho (Meridian / Voii)

Conviene para: Ahorros a mediano plazo que no vas a tocar. Si tenés un capital quieto, moverlo a estas entidades te da un diferencial de 4 a 5 puntos porcentuales por encima de las billeteras y la banca tradicional. En montos grandes, esa diferencia justifica la inmovilización.

La estrategia ganadora hoy es el arbitraje de tasas: usá Ualá o Personal Pay para tu día a día (ganando ~24%) y, si tenés un excedente que podés bloquear, buscá las tasas del 28% o más en las entidades financieras especializadas que figuran en el portal del BCRA. Evitá dejar los pesos durmiendo en cajas de ahorro sin rendimiento o en plazos fijos de bancos que pagan el piso del mercado.