Banco Provincia lanzó nuevas promociones navideñas con Cuenta DNI: Rebajas de hasta 40%

La temporada navideña suele venir acompañada de mayores gastos, y por eso muchas familias buscan opciones para ahorrar en las compras de fin de año. En este contexto, Banco Provincia volvió a impulsar una serie de beneficios especiales a través de Cuenta DNI, su billetera digital, con el objetivo de acompañar a los comercios de cercanía y mejorar el acceso a promociones durante diciembre, enero y febrero.

Qué descuentos navideños ofrece Banco Provincia con Cuenta DNI

El banco confirmó una renovación de beneficios especialmente pensados para las compras de diciembre, entre ellos MeSumoNavidad, una propuesta que permite canjear vouchers de 20%, 30% y 40%, cada uno con topes de reintegro propios.

Estos cupones se pueden canjear del 1 al 10 de cada mes y utilizar del 15 al 30, lo que facilita planificar compras navideñas con anticipación. Un punto clave es que son acumulables con los descuentos tradicionales de Cuenta DNI, lo que habilita ahorros más altos en comercios que operen con QR de la plataforma.

Detalles del programa MeSumoNavidad

Vouchers disponibles: 20%, 30% y 40%.

Acumulación: combinables con beneficios vigentes.

Canje: entre el 1 y el 10.

Uso: del 15 al 30 en cualquier local con QR Cuenta DNI.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI para Navidad

Para acceder a los beneficios especiales de diciembre, es necesario seguir algunos pasos simples que permiten maximizar el ahorro:

Tener Cuenta DNI activa y validada .

. Canjear los cupones desde la app entre el 1 y el 10 del mes.

Realizar las compras entre el 15 y el 30 en locales que acepten QR Cuenta DNI .

. Combinar los vouchers de MeSumoNavidad con los descuentos tradicionales de la billetera digital.

Esta combinación permite acceder a rebajas significativas, especialmente en compras de cercanía, supermercados y actividades culturales.

Qué beneficios estarán disponibles en diciembre 2025

Durante diciembre, Banco Provincia mantendrá y ampliará algunos de los beneficios más usados de Cuenta DNI. Entre ellos se destacan:

Descuentos en comercios de cercanía , disponibles de miércoles a domingo.

, disponibles de miércoles a domingo. Ahorro mensual en supermercados , aplicable en las cadenas adheridas.

, aplicable en las cadenas adheridas. Promociones en actividades culturales y turísticas dentro de la provincia de Buenos Aires.

dentro de la provincia de Buenos Aires. MeSumoNavidad, con vouchers del 20%, 30% y 40% acumulables con otras promociones.

Estos beneficios se integran al esquema estacional que se extenderá hasta febrero, pensado para acompañar el consumo durante el verano.

Qué promociones tendrá Cuenta DNI en enero 2026

En enero 2026, los beneficios continuarán vigentes, con un refuerzo especial en zonas turísticas bonaerenses para acompañar el movimiento del verano. Entre las promociones planificadas se incluyen: