Plazo fijo en febrero 2026: Cuánto paga cada banco este mes

El “veranito financiero” de enero dejó un saldo positivo para el Banco Central, que logró comprar más de US$ 1.100 millones, y mantuvo a los dólares financieros en una calma que sorprende a más de uno. Sin embargo, para el ahorrista de a pie, la pregunta de febrero es obligada: ¿sigue sirviendo el plazo fijo tradicional con una inflación que busca perforar el piso del 2% mensual?

A diferencia de lo que vimos en 2025, las tasas de interés nominales (TNA) han entrado en un sendero de “sintonía fina”. Ya no vemos los saltos abruptos de otros tiempos, sino un descenso gradual que acompaña la desaceleración de los precios. Según los últimos datos del mercado y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el escenario para este mes exige afinar el lápiz.

Cuánto paga un plazo fijo hoy

Si entrás hoy al homebanking, te vas a encontrar con que la mayoría de las entidades privadas están ofreciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) que oscila entre el 26% y el 28%. Esto se traduce en un rendimiento mensual efectivo (TEM) cercano al 2,15% – 2,30%.

TNA Promedio: ~27%

~27% Rendimiento Mensual: ~2,25%

~2,25% Inversión mínima: $1.000 (en la mayoría de los casos)

Aunque nominalmente parece poco si lo comparamos con las tasas de tres dígitos de hace dos años, la clave es la tasa real. Con una inflación de enero que las consultoras privadas y el REM ubican en torno al 2,0% – 2,1%, el plazo fijo tradicional estaría ofreciendo un rendimiento levemente positivo o neutro por primera vez en varios meses.

Tasas de interés de Plazo Fijo: Banco por Banco

A continuación, te brindamos una tabla comparativa de tasas de interés (TNA) para plazos fijos a 30 días, basada en la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Los datos se dividen en los 10 bancos con mayor volumen de depósitos y otras entidades que ofrecen tasas para no clientes.

1. Diez bancos con mayor volumen de depósitos

Estas son las tasas de referencia de los principales bancos del país.

Entidad Financiera TNA Clientes TNA No Clientes Banco Macro S.A. 27% – Banco de la Nación Argentina 26% – Banco de la Provincia de Buenos Aires 25% – Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 25% 25% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 24% – ICBC (Argentina) S.A.U. 23,5% – Banco Santander Argentina S.A. 23% – Banco BBVA Argentina S.A. 23% – Banco de la Ciudad de Buenos Aires 23% –

2. Otros bancos (Tasas más altas y No Clientes)

Estas entidades suelen ofrecer tasas más competitivas y permiten constituir plazos fijos sin ser cliente previo.

Entidad Financiera TNA Clientes TNA No Clientes Banco de Comercio S.A. 33,5% 33,5% Crédito Regional Cía. Fin. S.A.U. 33% 33,5% Banco Meridian S.A. 33,25% 33,25% Banco Voii S.A. 33,25% 33,25% Banco Bica S.A. 33% 33% Banco CMF S.A. 32,25% 32,25% Banco del Sol S.A. 32% 26,5% Reba Compañía Financiera S.A. 31% 31% Banco Mariva S.A. 30% 30% Banco Hipotecario S.A. 27,5% 30% Banco de la Provincia de Córdoba 29% 29%

Nota: La Tasa Nominal Anual (TNA) indicada es para colocaciones online de $100.000 a 30 días e intransferibles. Las tasas pueden variar según el monto o el plazo. La información corresponde a lo reportado en el sitio oficial del BCRA.

Proyecciones: lo que se viene según el REM

El Banco Central no da señales de querer subir la tasa de referencia; al contrario, la estrategia parece ser convalidar la baja a medida que la inflación cede. El último informe del REM marca la cancha para el primer semestre de 2026:

Inflación esperada: Se proyecta un descenso gradual, con un IPC que podría rondar el 1,5% mensual hacia junio de 2026 .

Se proyecta un descenso gradual, con un IPC que podría rondar el . Tasas de interés: El mercado anticipa que la tasa BADLAR y la de los plazos fijos bajen hasta acomodarse cerca del 24,4% TNA para mediados de año.

El dato: Si tenés liquidez ahora, aprovechar las tasas actuales del 27-28% antes de que sigan recortando puede ser una estrategia defensiva válida para el corto plazo.

¿Plazo Fijo UVA o Tradicional?

La eterna dicotomía cambia de ganador según el momento. Hoy, con una desinflación en curso, el Plazo Fijo UVA (que ajusta por inflación + 1%) pierde algo de atractivo por su plazo mínimo de 180 días.

Variable Plazo Fijo Tradicional Plazo Fijo UVA Plazo mínimo 30 días 180 días Rendimiento Fijo (conocido de antemano) Variable (según IPC futuro) Ideal para… Quienes necesitan liquidez mensual. Quienes creen que la inflación subirá más de lo previsto. Riesgo Que la inflación se dispare. Tener el dinero inmovilizado 6 meses.

Si el escenario optimista del gobierno se cumple y la inflación anual de 2026 cierra cerca del 20% (como sugieren algunas proyecciones del BCRA), “atar” el dinero a la inflación podría rendir menos que cerrar una tasa fija hoy, siempre y cuando logres reinvertir los intereses (interés compuesto).

El factor dólar: ¿conviene el “Carry Trade”?

Con los dólares financieros (MEP y CCL) operando con brechas mínimas y un tipo de cambio oficial que mantiene el crawling peg (microdevaluaciones) controlado, la ganancia en dólares de los depósitos en pesos ha sido significativa en los últimos meses.

Sin embargo, en febrero hay que andar con pie de plomo. Aunque las reservas netas mejoraron, cualquier ruido político o externo podría despertar al tipo de cambio. Hacer tasa en pesos para ganar en dólares sigue siendo rentable mientras el dólar se mantenga “planchado” cerca de los $1.470 – $1.480, pero recordá que es una jugada de riesgo: la ganancia de meses se puede licuar en una semana de volatilidad.

Recomendaciones para el ahorrista en febrero