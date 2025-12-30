Planes sociales: cómo será el programa piloto que reemplaza planes por capacitación laboral desde enero

El debate sobre el futuro de la asistencia social volvió a ganar protagonismo en la agenda pública, en un contexto marcado por la búsqueda de mayor eficiencia del gasto y de herramientas que favorezcan la inserción laboral. En esa línea, el Gobierno nacional prepara una experiencia inicial que servirá como punto de partida para un cambio más profundo en la política social.

El nuevo programa para reconvertir planes sociales

El Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha el 6 de enero un programa piloto que apunta a transformar los planes sociales en instancias de capacitación laboral orientadas a la empleabilidad. La iniciativa funcionará como prueba para una implementación más amplia prevista a partir de 2026.

El esquema toma como base el programa Volver al Trabajo (VAT), que actualmente alcanza a más de 900.000 beneficiarios que perciben $78.000 mensuales. La propuesta oficial es avanzar hacia un sistema de vouchers educativos, destinados a formación y certificación profesional, en lugar de transferencias monetarias permanentes.

Cómo funcionará la prueba piloto del Ministerio de Capital Humano

En esta primera etapa, el plan alcanzará a un grupo reducido de beneficiarios seleccionados por la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Las principales características del piloto son:

Participarán 20 beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

del programa Volver al Trabajo. Cursarán dos módulos de ocho clases cada uno.

cada uno. La duración total será de dos meses .

. Al finalizar, obtendrán un título profesional de pintura de obra .

. No perderán el haber mensual durante esta etapa inicial.

La capacitación combinará contenidos teóricos y prácticos, con provisión de materiales de estudio y de trabajo. Para acceder a la certificación, los alumnos deberán cumplir con al menos el 70% de asistencia.

El rol del sector privado en la capacitación

Uno de los ejes centrales del programa es la articulación con empresas. En esta experiencia piloto, la formación estará a cargo de Sinteplast, que se suma como una de las primeras compañías privadas en participar del proyecto.

Desde el Gobierno destacan que el objetivo es que los beneficiarios accedan a títulos profesionales con aval del sector productivo, lo que permitiría mejorar las oportunidades de inserción laboral una vez finalizada la capacitación.

Dónde se dictarán los cursos y cómo se ampliará el plan

Las clases se desarrollarán en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el Predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. El espacio fue sometido a un proceso de restauración y puesta en valor iniciado en marzo, con apoyo de la Bolsa de Comercio, para adecuarlo a las nuevas funciones educativas.

Desde el Ministerio anticipan que, si los resultados son positivos, la experiencia servirá como modelo para extender el programa a municipios y provincias de todo el país, con la intención de escalar la iniciativa durante 2026.

Reorganización de planes y control de la asistencia social

En paralelo al plan piloto, el Gobierno avanza en una reorganización integral del sistema de asistencia social. Entre las alternativas en análisis figura la posible unificación de distintos beneficios en una AUH Familiar, que integraría:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por embarazo.

Plan Mil Días.

Tarjeta Alimentar.

El objetivo es simplificar el esquema y mejorar el control del gasto social.

El sistema de datos para centralizar beneficios

Otra de las herramientas clave es el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que permitirá centralizar indicadores del área social y conocer cuántas asignaciones recibe cada hogar.

Este sistema incluirá:

Registro Único de Beneficiarios (RUB) .

. Registro Social de Hogares (RSH).

Los datos se alojarán en una nube segura y se cruzarán con información de ANSES, Renaper, ARCA, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Energía, con el objetivo de mejorar la focalización de la asistencia y atender situaciones excepcionales.

Durante 2024, el Gobierno ya avanzó en este proceso con la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que fue dividido en Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, eliminando además la contraprestación laboral obligatoria y reduciendo la intermediación de organizaciones sociales.