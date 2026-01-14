Piletas públicas en Buenos Aires: ¿cuándo y dónde podés disfrutar del verano?

Con la llegada del verano, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó las piletas públicas para los meses de enero y febrero de 2026. Esta propuesta busca brindar una alternativa gratuita y recreativa frente a las altas temperaturas que se esperan para esta temporada.

Las piletas, distribuidas en parques y polideportivos porteños, funcionan con distintas franjas horarias según la sede. Algunas requieren turno previo, que debe gestionarse a través del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Días y horarios de las piletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires

Los natatorios del Parque Sarmiento y del Parque Manuel Belgrano están habilitados los sábados y domingos de 9 a 18 horas. Las sedes de Pomar, Colegiales, Costa Rica, Avellaneda, Santojanni, Martín Fierro, Parque Chacabuco, Pereyra, Dorrego y Parque Patricios funcionan también los fines de semana, pero de 11 a 19 horas.

Durante la semana, las piletas de Avellaneda, Pomar, Parque Patricios y Chacabuco abren de lunes a viernes entre las 17 y las 19 horas. En tanto, Dorrego lo hace únicamente los martes y jueves en el mismo horario.

Cabe destacar que la pileta del Polideportivo Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con andariveles para la práctica libre de natación.

Direcciones, horarios y teléfonos de los polideportivos

Parque Manuel Belgrano : Sábados y domingos de 9 a 18 horas. Salguero 3450. Teléfono: 4807-7700.

: Parque Sarmiento : Sábados y domingos de 9 a 18 horas. Av. R. Balbín 4750. Teléfono: 4547-0882.

: Polideportivo Colegiales : Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Freire 120, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono: 4555-6838.

: Polideportivo Costa Rica : Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Constituyentes y Chorroarín. Teléfono: 4521-8063.

: Polideportivo Chacabuco : Lunes a viernes de 17 a 19 horas | Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Av. Eva Perón 1410. Teléfono: 4921-5776.

: Polideportivo Avellaneda : Lunes a viernes de 17 a 19 horas | Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Lacarra 1257. Teléfono: 4671-5932.

: Polideportivo Pomar : Lunes a viernes de 17 a 19 horas | Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Mercedes 1300. Teléfono: 4568-0184.

: Polideportivo Santojanni : Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Patrón 6222. Teléfono: 4641-2462.

: Polideportivo Dorrego : Martes y jueves de 17 a 19 horas | Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Lisandro de la Torre y Monte. Teléfono: 4687-6823.

: Polideportivo Martín Fierro : Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Oruro 1300, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono: 4941-2054.

: Polideportivo Patricios : Lunes a viernes de 17 a 19 horas | Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Pepirí 135. Teléfono: 4911-4642.

: Polideportivo Pereyra : Sábados y domingos de 11 a 19 horas. Vélez Sarsfield 1271. Teléfono: 4301-3700.

Reservar turno en los polideportivos

Para ingresar a los natatorios de Martín Fierro, Santojanni y Pereyra es obligatorio solicitar un turno online desde el portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, utilizando el usuario de miBA. Esta medida busca ordenar el ingreso y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.

Además de las piletas, estos espacios ofrecen múltiples actividades deportivas como fútbol, básquet, handball, tenis, vóley y pádel, entre otras.