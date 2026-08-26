Paro total en las Fuerzas Armadas: ATE paraliza el sector civil y marcha al Ministerio de Defensa

Si tenés que realizar gestiones administrativas o requerís atención médica en dependencias militares, la jornada de este jueves se verá completamente afectada.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas, acompañado por una marcha al Ministerio de Defensa.

Sectores alcanzados y reclamo por sueldos de pobreza

La medida de fuerza paralizará tareas clave en diversas áreas técnicas y de asistencia en todo el sector castrense:

Sectores afectados: alcanza de forma directa al personal administrativo, técnico, docente y de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

alcanza de forma directa al personal administrativo, técnico, docente y de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Básicos de julio: los sueldos se ubican en torno a los $402.396 según la categoría y antigüedad bajo el Decreto 2539/15.

los sueldos se ubican en torno a los según la categoría y antigüedad bajo el Decreto 2539/15. Situación límite: desde la conducción sindical advirtieron que el 99% de los trabajadores son pobres y están endeudados para cubrir alimentos, alquileres y servicios.

Ola de licencias psiquiátricas y fuga de profesionales

El deterioro de los ingresos provocó una crisis sanitaria e institucional dentro de las distintas dependencias militares:

Salud mental: se registró un fuerte incremento de licencias psiquiátricas por cuadros de depresión y agotamiento profesional.

se registró un fuerte incremento de por cuadros de depresión y agotamiento profesional. Éxodo de especialistas: advierten sobre la constante fuga de profesionales en hospitales militares y plantas docentes por la falta de sueldos competitivos.

advierten sobre la constante en hospitales militares y plantas docentes por la falta de sueldos competitivos. Bajas en el sector: la protesta se da en un contexto donde más de 18.000 efectivos se retiraron durante la actual gestión.

Alerta por el posible cierre de la Base Aeronaval Punta Indio

Entre las demandas centrales de la movilización se destaca el rechazo rotundo al eventual cierre y traslado de la Base Aeronaval Punta Indio.

Desde el gremio alertaron que la medida afectaría de manera directa el entramado económico y social de las localidades de Punta Indio y Verónica.

Se estima que la continuidad operativa del predio impacta en la cotidianeidad y el empleo de más de 14.000 habitantes de la zona.

Denuncia por una millonaria deuda en la obra social OSFA

La medida incluye la exigencia de una investigación profunda sobre el estado financiero de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

El sindicato denunció un rojo financiero superior a los $223.000 millones en la prestadora médica.

Este abultado pasivo compromete de manera directa la cobertura y las prestaciones de salud del personal civil, los efectivos militares y sus familias.