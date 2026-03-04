Paritarias en vilo: la oferta clave que define el sueldo de estatales y docentes bonaerenses hoy

En una jornada que se perfila como determinante para la paz social en la gestión bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof recibe este miércoles 4 de marzo de 2026 a los representantes de los trabajadores estatales, docentes y médicos. El encuentro, que se desarrolla en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, busca destrabar un conflicto que escaló tras el paro realizado el pasado lunes y el rechazo unánime a la última oferta del 3%.

La oferta que encendió la mecha del conflicto

La tensión en la Provincia de Buenos Aires alcanzó su punto máximo cuando el Ejecutivo provincial propuso un incremento del 3% total para el mes de febrero. Sin embargo, los gremios advirtieron que esta cifra es “engañosa”: un 1,5% corresponde a un retroactivo de diciembre y el otro 1,5% es el aumento real sobre los haberes de enero.

Para los sindicatos como ATE, UPCN y FEGEPPBA, el ofrecimiento es insuficiente frente a una canasta de servicios públicos que en el AMBA aumentó un 593% desde diciembre de 2023. Desde el gremio estatal, conducido por Claudio Arévalo, insisten en que el poder adquisitivo de los empleados públicos no puede seguir siendo el fusible del ajuste nacional.

Sector Horario de Citación Principales Reclamos Docentes (FUDB) 11:00 hs Aumento superior al 4%, cláusula gatillo y condiciones edilicias. Estatales (Ley 10.430) 13:00 hs Aumento de emergencia, pase a planta permanente y recomposición real. Médicos (CICOP) A confirmar Presupuesto para insumos y actualización por inflación.

Por qué la provincia dice que es la “mejor paritaria” del país

A pesar del malestar sindical, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la gestión salarial asegurando que, en el contexto de recortes de fondos nacionales, la propuesta bonaerense es “probablemente la mejor de la Argentina”. El argumento oficial se basa en la comparación con otras provincias que han congelado sueldos o aplicado subas nominales inferiores.

Como gesto de buena voluntad para evitar que los sueldos quedaran por debajo del mes anterior, el gobierno ya liquidó el 1,5% retroactivo con los haberes de febrero. No obstante, los trabajadores esperan una oferta superadora que supere el 4% para el mes de marzo, considerando que las proyecciones de inflación se mantienen firmes por encima del 2,5% mensual.

Los puntos clave que exigen los gremios

Más allá del porcentaje frío de la paritaria, existen demandas estructurales que los gremios pusieron sobre la mesa de negociación este 4 de marzo:

Aumento de emergencia: Para los sectores más postergados de la administración pública, como los auxiliares de educación.

Para los sectores más postergados de la administración pública, como los auxiliares de educación. Pase a planta permanente: Se solicita la regularización de todos los trabajadores temporarios que ingresaron hasta diciembre de 2025 .

Se solicita la regularización de todos los trabajadores temporarios que ingresaron hasta . Actualización por inflación: La implementación de una “cláusula de monitoreo” mensual para evitar que los salarios pierdan mes a mes frente a las góndolas.

La implementación de una “cláusula de monitoreo” mensual para evitar que los salarios pierdan mes a mes frente a las góndolas. Reclamo a Nación: Tanto el gobierno provincial como los gremios coinciden en la crítica a la administración de Javier Milei por la deuda de $22,2 billones que el Estado Nacional mantiene con Buenos Aires.

Qué pasa si no hay acuerdo hoy

El calendario corre en contra de ambas partes. La Provincia suele liquidar los haberes a mitad de mes para que se cobren en los primeros días del mes siguiente. Si no se logra un consenso antes del 15 de marzo, los trabajadores estatales y docentes podrían volver a percibir salarios sin actualización, lo que profundizaría el plan de lucha.

Los jefes sindicales enfrentan una fuerte presión de las bases. Tras el masivo acatamiento al paro del lunes, la expectativa de una mejora sustancial es alta. Si el gobierno de Kicillof no flexibiliza el tope del 3%, es altamente probable que se anuncien nuevas medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento de escuelas y oficinas públicas en todo el territorio bonaerense.

Por ahora, la moneda está en el aire en La Plata. Los ojos de miles de empleados públicos están puestos en el Ministerio de Trabajo, esperando una señal que permita, al menos, empatar la suba de precios en un inicio de año extremadamente complejo para el bolsillo.