Sueldos bonaerenses al límite: la jugada del Gobierno y la cifra que exigen los gremios en marzo

El escenario salarial en la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas decisivas tras el rechazo unánime a la propuesta inicial del 3% por parte de los sindicatos. Con los salarios perdiendo terreno de forma constante frente a la inflación, los trabajadores de la administración pública, docentes y judiciales miran con máxima atención la próxima mesa de negociación fijada para el miércoles 4 de marzo de 2026.

La administración que encabeza Axel Kicillof tomó una decisión de emergencia para evitar que los haberes queden completamente congelados mientras dura la tensión. Ante la falta de acuerdo con gremios de peso histórico como ATE y UPCN, la Provincia ordenó liquidar los sueldos de febrero con un incremento del 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una medida excepcional que busca oxigenar los bolsillos de los estatales en el inicio del mes.

El verdadero porcentaje de aumento y el descontento sindical

Lo que el Gobierno bonaerense presentó originalmente en la mesa técnica como un alza del 3%, fue rápidamente desestimado por los representantes de los trabajadores. Desde las cúpulas gremiales advirtieron que la suba real de bolsillo apenas llegaba al 1,5%, argumentando que la oferta absorbía un porcentaje retroactivo que los empleados directamente iban a dejar de percibir en sus cuentas sueldo.

Esta discordancia en los números derivó en un fuerte paro de actividades el lunes 2 de marzo, impulsado de manera conjunta por estatales, educadores y trabajadores de la justicia. La contundente medida de fuerza paralizó gran parte de las dependencias públicas e impidió el normal inicio del ciclo lectivo en varias escuelas de la provincia, demostrando el alto nivel de conflictividad y la necesidad de una recomposición inmediata.

El impacto de esta falta de acuerdo salarial golpeó de lleno a la organización de las familias bonaerenses. Los sindicatos de maestros, como SUTEBA y la FEB, adhirieron a la protesta señalando que, además del sueldo básico licuado, sufren el recorte sistemático de partidas que antes garantizaba el Estado Nacional, sumado a las severas deficiencias en las prestaciones de la obra social IOMA.

Qué piden los trabajadores y de dónde saldrían los fondos

La exigencia principal en la nueva ronda de discusiones salariales es concreta y directa: un ajuste que logre superar los índices de inflación recientes publicados por el INDEC. Los representantes de la ley 10.430 reclaman no solo una recomposición porcentual contundente, sino también la implementación de actualizaciones bimestrales automáticas para blindar el poder de compra de los salarios más bajos.

El déficit que esgrime la Provincia para justificar su cautela tiene origen en la drástica reducción de giros federales aplicada por el gobierno de Javier Milei. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, detalló recientemente que las deudas de la Nación con el distrito ascienden a 22,2 billones de pesos, afectando fondos clave como el de Fortalecimiento Fiscal y el vital Fondo de Incentivo Docente (FONID).

En este contexto de escasez de recursos, algunos sectores sindicales plantearon alternativas de financiamiento al Ejecutivo provincial. La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) deslizó la propuesta formal de crear o aumentar impuestos a sectores concentrados, particularmente al campo, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones paritarias sin desfinanciar áreas sensibles del Estado.

Cronograma de cobro de marzo y dependencias afectadas

Más allá de la discusión de fondo que sigue abierta, la Tesorería General de la Provincia ya puso en marcha el calendario de depósitos correspondientes a los sueldos de febrero. Este esquema de transferencias es vital para la dinámica económica local, especialmente en ciudades como La Plata, donde el empleo público representa un motor comercial irremplazable.

Fecha de cobro (2026) Organismos y ministerios bonaerenses Viernes 27 de febrero Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados. Lunes 2 y Martes 3 de marzo Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete, ARBA y organismos descentralizados. Jueves 5 de marzo Poder Judicial, Poder Legislativo y Fiscalía de Estado. Viernes 6 de marzo Dirección General de Cultura y Educación (Docentes) y DiPrEGeP.

Próximos pasos en la negociación salarial con Axel Kicillof

La convocatoria oficial a los gremios para este miércoles 4 de marzo de 2026 será un punto de inflexión para destrabar el conflicto. El gobierno provincial necesita garantizar la paz social operativa y normalizar de forma urgente la prestación de servicios, ya que la presión y el malestar de las bases sindicales es cada vez más difícil de contener para sus dirigentes.

Los analistas económicos y políticos de la región siguen de cerca este desarrollo institucional, dado que una paritaria bonaerense resuelta en alza suele marcar un patrón de referencia para otros municipios y distritos. La capacidad de Kicillof para ofrecer una mejora sustancial está atada a un delicado equilibrio contable, en medio de reclamos cruzados por la asfixia financiera de fondos coparticipables.

Para los cientos de miles de empleados públicos que sostienen la estructura de la provincia, el resultado de esta tensa semana definirá si logran cubrir sus necesidades básicas durante el primer trimestre del año. Si la nueva propuesta no resulta convincente, los gremios ya anticiparon sin miramientos que profundizarán el plan de lucha con paros más prolongados y movilizaciones masivas hacia la Gobernación en La Plata.

Resumen de la situación paritaria en territorio bonaerense