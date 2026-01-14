Paritarias 2026: Docentes y estatales bonaerenses: Últimas novedades sobre la negociación

La expectativa por el primer aumento salarial del año para los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires se transformó en tensión este martes. Tras la primera reunión paritaria de 2026, los gremios docentes y estatales rechazaron de forma unánime la oferta del Gobierno de Axel Kicillof, calificándola de “insuficiente”.

Si te estás preguntando cuánto vas a cobrar en febrero (correspondiente a los haberes de enero), la respuesta por ahora es: lo mismo que venías cobrando, ya que al no haber acuerdo, no se ha oficializado ninguna actualización. A continuación, te detallamos qué pasó en la reunión, cuáles son los sueldos actuales de referencia y cómo siguen las negociaciones.

La oferta rechazada: un 1,5% para enero

El encuentro se llevó a cabo ayer, 13 de enero de 2026, en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí, los funcionarios del Ejecutivo provincial pusieron sobre la mesa una propuesta de incremento salarial del 1,5% para el mes de enero.

El argumento oficial giró en torno a la “asfixia financiera” que atraviesa la Provincia debido a los recortes de fondos nacionales. Sin embargo, la respuesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y de los gremios estatales (como ATE y UPCN) fue un rechazo inmediato. Consideran que ese porcentaje está muy lejos de la realidad inflacionaria y no contempla la pérdida de poder adquisitivo arrastrada del 2025.

El reclamo principal: cerrar la pauta 2025 antes de avanzar

El nudo del conflicto no es solo el porcentaje de enero de 2026. Los sindicatos exigen “cerrar la paritaria 2025” recuperando lo perdido contra la inflación el año pasado. Según datos recientes, la inflación acumulada de 2025 superó el 30%, y los salarios quedaron rezagados en los últimos meses del año.

La postura gremial es firme: antes de discutir la pauta de 2026, se debe aplicar una recomposición que equipare los sueldos a la inflación cerrada en diciembre. Sin esa base, cualquier aumento para 2026 arranca “en rojo”.

¿Cuánto cobra un docente bonaerense hoy?

Al no aceptarse la propuesta del 1,5%, los salarios se mantienen en los valores vigentes desde el último tramo de aumento de 2025 (aplicado en octubre). Para que tengas una referencia clara de cuánto deberías estar cobrando si no hay novedades en los próximos días:

Maestro de Grado (con 5ta hora): El salario de bolsillo ronda los $900.672 .

El salario de bolsillo ronda los . Profesor con 20 módulos: El haber se ubica aproximadamente en $927.518.

Estos montos son los que se percibirán hasta que se firme un nuevo acta acuerdo, lo que genera urgencia dado que el cierre de liquidaciones para el cobro de febrero está próximo.

Cómo sigue la negociación

La reunión pasó a un cuarto intermedio. Esto significa que la negociación no se rompió, pero quedó en pausa a la espera de que el Gobierno provincial reformule su oferta. Se espera que en los próximos días (antes del cierre de la liquidación de sueldos de enero) haya una nueva convocatoria.

Las claves para la próxima reunión serán:

Mejorar el 1,5% ofrecido para enero.

Incluir una suma o porcentaje que compense el deterioro salarial del cierre de 2025.

Definir si habrá cláusulas de actualización automática (gatillo) o revisiones mensuales, dada la incertidumbre económica.

Por el momento, el escenario es de alerta. Si no hay una oferta superadora rápida, el inicio del ciclo lectivo 2026 podría comenzar a tensionarse, aunque el foco urgente hoy es el bolsillo de los trabajadores estatales en el primer mes del año.