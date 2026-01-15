Paritaria docente PBA: cuenta regresiva para el nuevo aumento y la definición de los sueldos de enero 2026

La comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires aguarda con gran expectativa las próximas 24 horas, que serán determinantes para el bolsillo de los trabajadores estatales. La negociación paritaria entre el gobierno de Axel Kicillof y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) entra en una etapa de definición inminente, con el objetivo de cerrar un porcentaje de aumento que permita ganarle a la inflación en el primer cobro del año.

Tras el primer acercamiento de esta semana, donde se pusieron sobre la mesa las necesidades de recomposición salarial, las partes volverán a verse las caras este viernes 16 de enero. El clima es de expectativa: se espera que la Provincia acerque una propuesta superadora que permita destrabar la firma y garantizar un inicio de 2026 con los sueldos actualizados.

Qué se define en la reunión clave de este viernes

La urgencia de la reunión radica en los tiempos administrativos para la liquidación de haberes. Para que el aumento impacte en los salarios que los docentes percibirán en los primeros días de febrero (correspondientes a enero), el acuerdo debe sellarse a la brevedad.

En este encuentro, la atención estará puesta en dos ejes centrales que mejorarían sustancialmente el ingreso docente:

Porcentaje al Básico: Se busca un incremento que impacte directamente en la antigüedad, jerarquía y zona, y que alcance también a los jubilados del sector, mejorando la “calidad” del salario más allá de las sumas fijas.

Se busca un incremento que impacte directamente en la antigüedad, jerarquía y zona, y que alcance también a los jubilados del sector, mejorando la “calidad” del salario más allá de las sumas fijas. Cierre de la pauta 2025: Existe la posibilidad concreta de que la oferta incluya un reconocimiento retroactivo para compensar los puntos perdidos contra la inflación en el último bimestre del año pasado.

Ver también: Paritarias 2026: Docentes y estatales bonaerenses: Últimas novedades sobre la negociación

Referencia salarial: cómo quedarían los sueldos

La negociación parte de una base que los gremios buscan elevar para no perder poder de compra. Actualmente, la discusión gira en torno a superar el piso de inflación de diciembre y enero. Si bien los números finales se conocerán tras la reunión, el objetivo es elevar el piso salarial garantizado.

Hoy, un Maestro de Grado de jornada simple sin antigüedad tiene un salario de referencia cercano a los $713.000. La expectativa es que el nuevo acuerdo eleve este piso significativamente, acercándolo a la canasta familiar y marcando una diferencia real en el bolsillo para el próximo cobro.

Ver también: Paritarias en Provincia: Gremios rechazan la oferta del gobierno y crece la tensión por los sueldos de enero

Por qué es un momento decisivo para la Provincia

El gobierno provincial ha manifestado su voluntad de mantener el diálogo abierto y de realizar el “mayor esfuerzo posible” dentro de un contexto económico desafiante. Lograr un acuerdo este viernes no solo traería alivio económico a miles de familias docentes, sino que despejaría el camino para la organización del Ciclo Lectivo 2026, garantizando previsibilidad antes del regreso a las escuelas en febrero.

Para tener en cuenta: Los docentes deben estar atentos a las novedades del viernes por la tarde, momento en el que se espera la comunicación oficial sobre la nueva grilla salarial y la confirmación de si el aumento se liquidará con los haberes de enero o por planilla complementaria.