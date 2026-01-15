Alerta Docentes Bonaerenses: qué pasará con el cobro de febrero 2026 ¿Hay retroactivo y bono?

La tensión salarial en la Provincia de Buenos Aires marca el ritmo de este enero. Tras la primera reunión paritaria del año, donde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó categóricamente la oferta del 1,5% propuesta por el gobierno de Axel Kicillof, la incertidumbre crece entre los maestros y profesores. El reloj corre: los gremios exigen una mejora inmediata antes del cierre de las liquidaciones para que el aumento impacte en los bolsillos los primeros días de febrero.

En este artículo analizamos en detalle cómo quedaron los sueldos, qué reclaman los sindicatos, la situación de los jubilados del IPS y el calendario de actividades docentes que se reactiva en breve.

La negociación al día de hoy: Cuarto intermedio y urgencia

La oferta gubernamental del 1,5% para enero (a cobrar en febrero) fue considerada “insuficiente” por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. El argumento central es que dicho porcentaje no cubre ni siquiera la inercia inflacionaria de las últimas semanas, consolidando una pérdida del poder adquisitivo arrastrada desde el último trimestre de 2025.

Actualmente, las partes se encuentran en un cuarto intermedio. Esto implica que la negociación sigue abierta, pero los tiempos administrativos apremian. Si no hay acuerdo antes del 20 de enero, es muy probable que los docentes cobren el mismo sueldo que el mes pasado, postergando cualquier recupero para marzo o forzando la liquidación por planilla complementaria.

Sueldos Docentes: Escala actual y reclamos

Sin la aplicación del aumento propuesto, los salarios de bolsillo (de referencia) se mantienen estancados. Los gremios buscan elevar el piso salarial para que ningún docente quede bajo la línea de pobreza.

¿Cuánto cobra un docente hoy (Enero 2026)?

Estos son los valores aproximados de bolsillo que se están percibiendo sin la actualización:

Maestro de Grado (Jornada Simple, sin antigüedad): Ronda los $713.000 .

Ronda los . Preceptor (sin antigüedad): Aproximadamente $605.000 .

Aproximadamente . Profesor con 20 módulos: Cercano a los $980.000.

Posibles Bonos y Retroactivos

Ante la dificultad de cerrar un porcentaje al básico que satisfaga a ambas partes, cobra fuerza la posibilidad de una suma fija o bono no remunerativo como “puente” para cerrar la paritaria 2025. Los gremios exigen que cualquier suma sea:

Retroactiva: Que compense la inflación de diciembre 2025. Remunerativa: Para que impacte en la antigüedad, zona y escalafón.

Situación de Jubilados (IPS) y Docentes Universitarios

El conflicto salarial tiene ramificaciones que van más allá del docente de aula en actividad provincial.

Docentes Jubilados del IPS

La preocupación máxima del sector pasivo es que, si el gobierno provincial cierra acuerdos por sumas “en negro” o bonos no remunerativos, los jubilados no percibirán ese aumento. La normativa del Instituto de Previsión Social (IPS) establece que la movilidad jubilatoria se aplica automáticamente cuando hay aumentos al básico o sumas remunerativas en los activos. Por eso, el FUDB rechaza ofertas que no sean “al básico”. Si se logra un aumento en blanco ahora, los jubilados lo cobrarían con el calendario de pagos de fines de febrero.

Docentes Universitarios

Aunque corren por carriles separados (dependen de la Paritaria Nacional con el Ministerio de Capital Humano), el panorama es similar. CONADU y los gremios universitarios también están en alerta, con salarios que han perdido más de 50 puntos contra la inflación en el último año. Se espera que la paritaria nacional universitaria se convoque en la primera semana de febrero, tomando como referencia lo que suceda en provincias clave como Buenos Aires.

Calendario de Actividades Docentes 2026

Más allá de lo salarial, los docentes deben preparar el regreso a las escuelas. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) ya estipuló las fechas para el trabajo administrativo previo al inicio de clases:

3 de febrero: Reintegro de todo el personal docente (titulares, provisionales y suplentes) a las instituciones educativas. Jornadas institucionales y planificación.

Reintegro de todo el personal docente (titulares, provisionales y suplentes) a las instituciones educativas. Jornadas institucionales y planificación. Mediados de febrero: Comienzo de los Actos Públicos (presenciales o digitales mediante la plataforma ABC) para designación de provisionales y suplentes.

Comienzo de los Actos Públicos (presenciales o digitales mediante la plataforma ABC) para designación de provisionales y suplentes. Período de Intensificación: Las escuelas secundarias comenzarán las mesas de examen y períodos de intensificación de saberes para alumnos que adeudan materias en la segunda quincena de febrero.

Próximos pasos: ¿Cuándo es la nueva reunión?

Se espera que el Ministerio de Trabajo convoque a los gremios en las próximas 48 a 72 horas. La estrategia del gobierno provincial será mejorar la oferta del 1,5% (quizás estirándola más un bono) para evitar iniciar el ciclo lectivo con medidas de fuerza. Para el docente, la prioridad hoy es clara: recomponer el salario antes de volver a las aulas.