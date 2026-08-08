Licencia de conducir profesional en Provincia: presentan proyecto para poner tope a los aranceles y hacer el trámite en un día

Por Denisse Helman
Renovacion licencia conducir libre deuda

Si sos chofer de colectivo, camionero, taxista o trabajás con el transporte de cargas y pasajeros, sabés lo costoso y complejo que se volvió mantener al día tu carnet.

Un proyecto de ley en el Senado bonaerense busca frenar los aumentos desmedidos, establecer topes en los aranceles y unificar todos los estudios médicos en una sola jornada.

Freno a las subas y un techo fijo de $25.000 por cada examen

El punto más relevante de la iniciativa presentada por el senador Marcelo Leguizamón busca aliviar de inmediato el bolsillo de los trabajadores.

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La propuesta exige fijar un tope máximo de $25.000 para el psicofísico, la capacitación y la prueba teórica, evitando cobros extra que encarezcan la habilitación.

Todos los estudios médicos en una sola jornada de atención

Actualmente, realizar las evaluaciones psicofísicas exige varios días de trámites y una alta disparidad de criterios entre prestadores.

El proyecto estipula que todos los análisis y revisiones médicas deben completarse en un mismo día, reduciendo el tiempo de espera para volver a trabajar.

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Control directo del Ministerio de Transporte bonaerense

Para evitar abusos y diferencias de tarifas entre municipios y centros médicos, el Ministerio de Transporte asumirá el rol de autoridad de aplicación.

La entidad fiscalizará en forma permanente a los prestadores autorizados para garantizar una atención uniforme y erradicar cobros indebidos.

Quiénes se verán beneficiados de avanzar la ley en la Legislatura

El nuevo régimen se encuentra en debate en las comisiones de la Cámara Alta bonaerense antes de llegar al recinto.

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De ser aprobado, beneficiará directamente a conductores del transporte de pasajeros y choferes del transporte de cargas en todo el territorio provincial.

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