Paritarias Judiciales Bonaerenses 2026: Lo que necesitás saber hoy

La tensión marca el inicio del año para los trabajadores judiciales bonaerenses. Mientras otros gremios estatales comienzan a cerrar filas con el gobierno de Axel Kicillof, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) mantiene la incertidumbre tras rechazar de plano la primera propuesta salarial de enero.

Si sos trabajador del Poder Judicial, esto es lo que necesitás saber hoy sobre tu sueldo, la negociación en curso y qué podés esperar para febrero.

El rechazo al 1,5%: “Insuficiente” y lejos de la inflación

El conflicto se desató tras la reunión del pasado martes 13 de enero de 2026. El gobierno provincial puso sobre la mesa un aumento del 1,5% para enero, una cifra que la AJB calificó inmediatamente como “insuficiente”.

El argumento central del gremio no es solo el porcentaje, sino el cierre de la paritaria 2025. Los judiciales exigen que, antes de discutir la pauta de 2026, se recupere lo perdido contra la inflación durante el año pasado. Con una inflación de diciembre que trepó al 2,8%, la oferta del 1,5% quedó técnicamente por debajo de la suba de precios del último mes, encendiendo las alarmas en las asambleas departamentales.

La referencia clave: ¿Qué arreglaron los estatales y docentes?

Para entender qué podría pasar con tu sueldo en los próximos días, hay que mirar a los vecinos. El viernes 16 de enero, los gremios de estatales (ATE) y la mayoría de los docentes (Frente de Unidad Docente) aceptaron una propuesta mejorada que podría marcar el camino para los judiciales.

El acuerdo testigo consiste en:

Un aumento total del 4,5% (sumando un 3% adicional al 1,5% original).

Impacto directo en los sueldos a cobrar en febrero.

. Compromiso de retomar la discusión en febrero para monitorear la inflación.

Actualmente, la Provincia está en un cuarto intermedio con la AJB. La gran incógnita es si el gobierno ofrecerá este mismo 4,5% a los judiciales o si el gremio logrará perforar ese techo exigiendo un reconocimiento mayor por la pérdida del poder adquisitivo arrastrada de 2025.

¿Qué va a pasar ahora? Fechas clave

La situación es de “espera activa”. A diferencia de ATE, la AJB no ha comunicado aún la aceptación de una oferta superadora al cierre de esta edición. Esto deja a los trabajadores judiciales en una situación diferenciada del resto de la administración pública por el momento.

Lo que debés monitorear esta semana:

Nueva convocatoria: Se espera que el Ministerio de Trabajo cite a la AJB en las próximas 48 horas para destrabar el conflicto antes de la liquidación de sueldos.

Se espera que el Ministerio de Trabajo cite a la AJB en las próximas 48 horas para destrabar el conflicto antes de la liquidación de sueldos. Asambleas departamentales: Estate atento a los comunicados de tu departamental, ya que cualquier nueva oferta será bajada a las bases para su votación urgente.

Estate atento a los comunicados de tu departamental, ya que cualquier nueva oferta será bajada a las bases para su votación urgente. Retroactivos: Si el acuerdo se demora, una clave será exigir que el aumento sea retroactivo a enero, independientemente de cuándo se firme.

El reclamo de fondo: La “Recomposición”

Más allá del porcentaje de enero, la batalla real es por la base de cálculo. La AJB insiste en que no se puede “hacer borrón y cuenta nueva” con el 2025. Si el gobierno logra imponer la pauta del 2026 sin corregir el desfase del año anterior, el salario real de los empleados judiciales consolidaría una pérdida estructural.

En resumen: Mientras docentes y estatales ya cerraron (con disidencias, como la FEB que rechazó), los judiciales siguen negociando. La vara está puesta en ese 4,5%, pero la aceptación dependerá de si Kicillof ofrece alguna garantía extra sobre el salario perdido en 2025.