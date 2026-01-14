Paritarias en Provincia: Gremios rechazan la oferta del gobierno y crece la tensión por los sueldos de enero

La negociación salarial en la Provincia de Buenos Aires arrancó con el pie izquierdo. En la reunión clave de este martes 13 de enero de 2026, el gobierno de Axel Kicillof puso sobre la mesa una oferta del 1,5% de aumento para enero, cifra que fue descartada de plano por el arco gremial completo (estatales, docentes y judiciales) por considerarla “insuficiente” frente a la inflación.

La situación genera incertidumbre entre miles de trabajadores estatales que esperan una recomposición inmediata. Con las liquidaciones de sueldos a la vuelta de la esquina, el tiempo se agota para lograr un acuerdo que impacte en el próximo cobro.

Una oferta que “no empata” la inflación

El encuentro en el Ministerio de Trabajo bonaerense fue breve y tenso. Los representantes del Ejecutivo provincial ofrecieron un incremento del 1,5% aplicable a los haberes de enero. Sin embargo, los sindicatos llegaron con una postura firme: no se puede discutir 2026 sin cerrar primero la pérdida de 2025.

Según datos oficiales, la inflación de diciembre fue del 2,8%, cerrando el 2025 con un acumulado anual cercano al 31,5%. En contrapartida, los aumentos salariales otorgados a los estatales bonaerenses quedaron varios puntos por debajo (alrededor de 5 puntos porcentuales de pérdida real), ya que el último ajuste se aplicó en octubre.

“La reunión comenzó con una postura del gobierno dando por cerrada la pauta de 2025, algo que rechazamos categóricamente”, señalaron fuentes gremiales tras el encuentro.

Viernes 16: La fecha límite para cobrar con aumento

Más allá de los porcentajes, hay un factor que preocupa a todos: el reloj. Las liquidaciones de los sueldos que se cobrarán a principios de febrero cierran este viernes 16 de enero. Si no hay un acuerdo sellado antes de esa fecha, es muy probable que los trabajadores perciban sus haberes de enero sin ningún aumento, debiendo esperar a un eventual pago retroactivo en el futuro.

Ver también: Paritarias en provincia de Buenos Aires: el Gobierno de Kicillof convocó a gremios para definir los nuevos sueldos

Esta urgencia administrativa presiona tanto al gobierno como a los gremios para acelerar las charlas, aunque las posturas hoy parecen distantes.

¿Qué piden los gremios?

Tanto ATE y UPCN (estatales de la Ley 10.430) como el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) coinciden en tres reclamos centrales:

Recuperación de lo perdido en 2025: Exigen un porcentaje que cubra la diferencia entre la inflación anual (31,5%) y los aumentos recibidos.

Exigen un porcentaje que cubra la diferencia entre la inflación anual (31,5%) y los aumentos recibidos. Aumento real para 2026: Una pauta salarial que no solo acompañe la inflación, sino que permita recuperar poder adquisitivo.

Una pauta salarial que no solo acompañe la inflación, sino que permita recuperar poder adquisitivo. Continuidad de la paritaria: Rechazan sumas fijas sin impacto en el básico y piden mesas técnicas continuas.

Ver también: Paritaria docente y estatal bonaerense: qué se discute esta semana y qué puede cambiar en tu sueldo este 2026

Cómo sigue la negociación

Tras el rechazo unánime, la reunión pasó a un cuarto intermedio. Si bien no se oficializó una hora exacta, se espera que el gobierno convoque a una nueva mesa de diálogo en las próximas 48 horas (antes del cierre de liquidaciones del viernes) para intentar destrabar el conflicto con una propuesta superadora.

Relacionado: Sueldos Docentes Bonaerenses 2026: cuánto se cobra hoy y qué aumentos se negocian para febrero y marzo

Por ahora, el escenario es de alerta. Los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires deberán estar atentos a las novedades de las próximas horas, que serán decisivas para saber cuánto cobrarán el próximo mes.