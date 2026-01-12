Paritaria docente y estatal bonaerense: qué se discute esta semana y qué puede cambiar en tu sueldo este 2026

Con el inicio de 2026 y varios meses sin novedades de impacto en los haberes, volvió al centro de la escena la paritaria de docentes y estatales de la Provincia de Buenos Aires. La pregunta que se repite en escuelas, hospitales y oficinas públicas es clara: ¿cuándo llega un nuevo aumento y cómo se va a instrumentar? En las últimas horas, la Provincia activó la convocatoria y se espera una primera ronda de reuniones que puede marcar el ritmo de las próximas semanas.

Qué es la paritaria docente y estatal bonaerense (y por qué no es lo mismo)

En la Provincia de Buenos Aires conviven mesas paritarias diferentes, con actores y temas propios:

Paritaria docente : incluye a los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y discute salarios, condiciones de trabajo y cuestiones específicas del sistema educativo (por ejemplo, tramos, bonificaciones, licencias y carrera).

: incluye a los gremios del y discute salarios, condiciones de trabajo y cuestiones específicas del sistema educativo (por ejemplo, tramos, bonificaciones, licencias y carrera). Paritaria de estatales (Ley 10.430) : abarca a trabajadores de la administración pública provincial (y diversos organismos), con negociación salarial y puntos como pases a planta, regímenes horarios y condiciones laborales según áreas.

: abarca a trabajadores de la administración pública provincial (y diversos organismos), con negociación salarial y puntos como pases a planta, regímenes horarios y condiciones laborales según áreas. Paritaria judicial: se negocia en otra mesa y suele seguir una dinámica propia.

Qué pasó ahora: convocatoria oficial y “primera ronda” de negociación

La Provincia de Buenos Aires convocó a una nueva instancia de negociación con gremios estatales y docentes, en un esquema de reuniones concentradas en estos días. Para los estatales comprendidos en la Ley 10.430, se programó un encuentro para este martes 13 de enero en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata.

En paralelo, los gremios docentes vienen formalizando el pedido de continuidad de la negociación, planteando que la discusión salarial previa no quedó “cerrada” y que hace falta recomponer ingresos frente a la inflación y la pérdida acumulada.

Qué reclaman los gremios hoy: salario, recuperación y “temas no salariales”

Más allá del porcentaje, los sindicatos suelen llegar a la mesa con una agenda amplia. Entre los puntos que más se repiten:

Recomposición del poder adquisitivo y actualización salarial que acompañe el costo de vida.

y actualización salarial que acompañe el costo de vida. Cláusulas de revisión más frecuentes para evitar meses de atraso.

más frecuentes para evitar meses de atraso. Pases a planta permanente y regularización de situaciones precarias en distintos sectores.

y regularización de situaciones precarias en distintos sectores. Bonificaciones (sumas fijas, adicionales, escalas) y su impacto real en el bolsillo y en la base de cálculo.

Qué se puede esperar de la primera reunión: por qué muchas veces no hay oferta el “día 1”

En la práctica, la primera audiencia suele ser exploratoria: se ponen reclamos sobre la mesa, se intercambian posiciones y recién después puede aparecer una oferta formal (porcentaje, tramos, sumas fijas o una combinación). Si la Provincia presenta propuesta, lo habitual es que los gremios la lleven a consulta interna antes de responder.

Cómo impacta una paritaria en tu recibo: claves para entender el aumento

No todos los anuncios se sienten igual en el bolsillo. Para evaluar un acuerdo, conviene mirar estos puntos:

Si el aumento es porcentual o suma fija : el porcentaje suele “mover” más la escala; la suma fija puede ser útil en lo inmediato, pero depende de cómo se incorpore.

: el porcentaje suele “mover” más la escala; la suma fija puede ser útil en lo inmediato, pero depende de cómo se incorpore. Si es remunerativo y bonificable : cuando integra salario básico/bonificables, impacta en adicionales y puede influir en aguinaldo.

: cuando integra salario básico/bonificables, impacta en adicionales y puede influir en aguinaldo. En cuántos tramos se paga : dos o tres tramos pueden licuar el impacto inicial.

: dos o tres tramos pueden licuar el impacto inicial. Desde qué mes rige y si hay retroactivo: es clave para saber cuándo se cobra y cuánto llega junto.

Docentes: qué puntos miran con lupa (más allá del porcentaje)

Escala y jerarquización : cómo se distribuye el aumento entre cargos, módulos y antigüedad.

: cómo se distribuye el aumento entre cargos, módulos y antigüedad. Adicionales y bonificaciones : si se actualizan o quedan “pisados”.

: si se actualizan o quedan “pisados”. Calendario de cobro: cuándo impacta en la liquidación y si habrá diferencias/retroactivos.

Estatales: qué suele estar sobre la mesa en Provincia

Incremento salarial para la Ley 10.430 (administración pública y áreas incluidas).

(administración pública y áreas incluidas). Pases a planta y regularización de vínculos laborales en sectores sensibles.

y regularización de vínculos laborales en sectores sensibles. Condiciones de trabajo: recategorizaciones, adicionales por función, y cuestiones por ministerios/organismos.

Preguntas frecuentes que se repiten en Provincia de Buenos Aires

¿Cuándo se define el aumento?

Depende de si hay oferta formal en estas reuniones y de la velocidad de la consulta gremial. Si no aparece propuesta en la primera audiencia, suele haber un nuevo encuentro en pocos días.

¿Puede haber retroactivo?

Es posible si el acuerdo se cierra con vigencia desde un mes ya iniciado o anterior. El retroactivo, cuando existe, suele liquidarse como diferencia.

¿Docentes y estatales cobran lo mismo?

No. Son regímenes distintos: cambian escalas, adicionales y formas de liquidación, aunque las negociaciones ocurran en la misma semana.

¿Qué hago para saber si ya impactó en mi sueldo?

Revisá tu recibo: buscá variaciones en básico, adicionales y la fecha de vigencia del acuerdo. Si hay retroactivo, suele figurar como “diferencia” o concepto similar.

Seguimiento: señales para saber si la paritaria se acelera o se estira

Si hay oferta concreta (porcentaje, tramos, suma fija) en la primera o segunda reunión.

(porcentaje, tramos, suma fija) en la primera o segunda reunión. Si se convoca a consulta gremial de manera inmediata (asambleas, plenarios, votaciones).

de manera inmediata (asambleas, plenarios, votaciones). Si se anuncian nuevas fechas antes de cerrar la semana.

antes de cerrar la semana. Si aparecen medidas o estado de alerta, que suele empujar a reabrir el diálogo más rápido.