Paritarias en provincia de Buenos Aires: el Gobierno de Kicillof convocó a gremios para definir los nuevos sueldos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la convocatoria a los gremios que representan a los trabajadores estatales, docentes y judiciales para retomar la negociación salarial este martes 13 de enero de 2026. Tras un cierre de año 2025 marcado por la postergación de aumentos debido a una situación financiera definida como crítica por las autoridades, el Ministerio de Trabajo bonaerense reabre las mesas técnicas con el objetivo de encauzar el esquema de haberes para el primer trimestre del año.

La administración de Axel Kicillof llega a esta instancia con la aprobación de la Ley Impositiva 2026 y la autorización de endeudamiento, herramientas que las organizaciones sindicales consideran fundamentales para garantizar una recomposición real que frene la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación sostenida.

Quiénes participan y qué se negocia en la mesa paritaria

La convocatoria es amplia y abarca a los sectores clave de la administración pública provincial. Las reuniones se llevarán a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, con el siguiente esquema de actores:

Sindicatos Estatales (Ley 10.430): Participan la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios de Estatales de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPBA).

Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): Integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA.

Judiciales: Representados por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Representados por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Personal de Salud: Representantes de CICOP participarán de las mesas técnicas específicas del sector.

Además de los porcentajes de aumento salarial, los gremios han adelantado que la agenda incluirá el pedido de continuidad en los pases a planta permanente de trabajadores precarizados en áreas de salud y educación, y la implementación de cláusulas de revisión mensual o bimestral.

El contexto económico: por qué es clave esta reunión

El inicio de 2026 presenta desafíos particulares para la Provincia. Luego de priorizar el pago del aguinaldo en diciembre sin otorgar un aumento adicional en ese mes, el malestar gremial había escalado con advertencias de posibles medidas de fuerza.

Desde ATE Buenos Aires, su secretario general Claudio Arévalo destacó que “es urgente recuperar lo perdido en 2025 y establecer un piso que no quede debajo de la canasta básica”. Por su parte, el sector docente busca cerrar un acuerdo que garantice el inicio del ciclo lectivo 2026 sin conflictos, poniendo el foco en el salario básico y la infraestructura escolar.

Impacto en los trabajadores bonaerenses

Se espera que de estas reuniones surja una oferta concreta que impacte en las liquidaciones del mes de enero. Históricamente, la provincia de Buenos Aires suele marcar una tendencia para el resto de las paritarias provinciales del país, por lo que el resultado de este “supermartes” de negociaciones será seguido de cerca por el mercado laboral y otros gobernadores.

Punto Clave Estado de la Negociación Fecha de inicio 13 de enero de 2026 Objetivo gremial Recomposición real por encima de la inflación Pases a planta Bajo discusión para sectores de Salud y Educación Último aumento Percibido con los salarios de noviembre 2025

Qué esperar para los próximos días

Si bien es poco probable que se firme un acuerdo definitivo en el primer encuentro, se espera que el Gobierno presente una propuesta base que sea analizada por las asambleas de cada gremio entre miércoles y jueves. La celeridad es crucial: para que cualquier incremento impacte en el sueldo de enero, el acuerdo debería cerrarse antes del 20 del corriente mes, fecha en la que se inician las liquidaciones de haberes.