Paritarias en Provincia de Buenos Aires: Tensión, reclamos urgentes y qué pasará con los sueldos en 2026

La situación salarial de los trabajadores estatales, docentes, policías y judiciales de la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas decisivas. Tras un cierre de año marcado por la postergación de las negociaciones, los principales gremios bonaerenses han reactivado su estado de alerta y exigen al gobierno de Axel Kicillof una convocatoria inmediata.

Si sos empleado de la administración pública bonaerense, esto es lo que necesitás saber hoy sobre la reactivación de las paritarias y el impacto en tu bolsillo para el inicio de 2026.

La promesa de enero: ¿Cuándo convocan a los gremios?

A finales de diciembre de 2025, el Ejecutivo provincial confirmó que no habría aumento salarial para cerrar el año, argumentando una profunda crisis económica y el recorte de fondos por parte del Gobierno Nacional. En esa instancia, las autoridades provinciales se comprometieron con los representantes de UPCN, ATE y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a retomar las negociaciones formalmente durante el mes de enero de 2026.

Sin embargo, al día de hoy, los sindicatos denuncian que la convocatoria formal aún no ha llegado, generando un clima de incertidumbre creciente mientras la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios.

El reclamo unificado: reapertura urgente

En las últimas 48 horas, gremios de peso como UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) han emitido comunicados exigiendo celeridad. El reclamo no es solo por el inicio de la pauta salarial de 2026, sino por el cierre de la paritaria 2025, que quedó inconclusa.

El argumento central de los sindicatos es que el aumento acumulado durante 2025 (cercano al 25,9% en promedio para algunos sectores) ha quedado significativamente por debajo de la inflación anual real, provocando una pérdida neta del poder de compra que necesita ser compensada de inmediato, posiblemente mediante un aumento retroactivo o una suma fija reparadora.

Novedades sector por sector

Aunque la discusión general está trabada, hay detalles específicos que afectan a distintos sectores de la administración pública:

Judiciales (AJB): Además del reclamo salarial general, lograron una actualización en el monto de la “Movilidad”, que pasó a ser de $14.800 por día a partir del 1° de enero de 2026. Sin embargo, mantienen la exigencia de recomposición al básico.

Además del reclamo salarial general, lograron una actualización en el monto de la “Movilidad”, que pasó a ser de a partir del 1° de enero de 2026. Sin embargo, mantienen la exigencia de recomposición al básico. Docentes (SUTEBA/FEB): Alertan sobre una pérdida del poder adquisitivo que supera el 35% en los últimos años. Advierten que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse condicionado si no hay una oferta concreta en las próximas semanas.

Alertan sobre una pérdida del poder adquisitivo que supera el 35% en los últimos años. Advierten que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse condicionado si no hay una oferta concreta en las próximas semanas. Estatales (Ley 10.430): Presionan para que la discusión no se dilate hasta febrero, dado que los sueldos de enero se liquidan a fin de mes y cualquier demora impediría impactar aumentos en el próximo cobro.

¿Hay bono para estatales de la Provincia de Buenos Aires?

Es importante aclarar una confusión frecuente en redes: mientras provincias como San Juan o Salta han anunciado bonos de hasta $200.000 para sus estatales, la Provincia de Buenos Aires NO ha confirmado un bono similar hasta el momento.

La estrategia del gobierno bonaerense ha sido priorizar el pago de aguinaldos en tiempo y forma (cumplido en diciembre) y apostar a la discusión paritaria porcentual, evitando sumas fijas por decreto que desfinancien la caja provincial ante la merma de la coparticipación.

Lo que viene: semana clave

Se espera que el Ministerio de Trabajo bonaerense emita la convocatoria oficial en los próximos días hábiles. La postura del gobierno de Kicillof será, previsiblemente, ofrecer aumentos atados a la recaudación provincial y no a la inflación, una fórmula que los gremios ya han rechazado en el pasado.

Mantenete alerta: la liquidación de haberes de enero está a la vuelta de la esquina y la definición de esta mesa paritaria determinará cuánto cobrarás en los primeros días del próximo mes.