Paritaria docente y estatal PBA: las claves del aumento que exigen los gremios y qué puede pasar con el cobro de enero

El Frente de Unidad Docente y los sindicatos estatales activaron el reclamo de “recomposición urgente”. Se negocia un cierre retroactivo para 2025 y nuevas escalas para arrancar 2026. A continuación, las últimas novedades de la negociación paritaria en la Provincia de Buenos Aires y los datos que tenés que mirar en tu liquidación.

El ciclo 2026 ya arrancó y la discusión salarial en la Provincia entra en su etapa definitoria. Con el cronograma de enero corriendo, la atención de docentes, médicos, judiciales y administrativos está puesta en un solo objetivo: cerrar la pauta salarial antes de que termine el mes para que el aumento impacte en el próximo cobro.

Lejos de estar paralizado, el escenario gremial se activó con fuerza este fin de semana. Tras el pedido formal del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de los gremios de la Ley 10.430 (como UPCN y ATE), la convocatoria del Gobierno provincial se perfila como inminente. ¿El objetivo? Ganarle a la inflación de enero y corregir el desfasaje del cierre de 2025.

Paritaria Bonaerense: El “operativo clamor” por el sueldo

Lo que cambia hoy, 10 de enero, es la estrategia. Los sindicatos ya no esperan en silencio; han puesto sobre la mesa las condiciones para sentarse a negociar con la gestión de Axel Kicillof.

Si sos trabajador del estado provincial, estas son las 3 claves que definen tu futuro salario inmediato:

Continuidad y Retroactivo: El punto más fuerte del reclamo es que la paritaria 2025 “sigue abierta”. Esto es una buena noticia para el bolsillo: los gremios exigen que el aumento no sea solo a partir de enero, sino que incluya una corrección retroactiva por lo perdido en los últimos meses del año pasado. La “Urgencia” como factor de presión: Al presentar la nota formal exigiendo la Comisión Técnica Salarial, los gremios aceleran los tiempos administrativos. Buscan que la reunión se concrete en las próximas 48 a 72 horas para llegar a cargar las novedades en las liquidaciones de este mes. Unidad de acción: A diferencia de otros años, docentes y estatales unificaron el discurso de “reapertura urgente”, lo que le da mayor volumen político al reclamo frente al Ministerio de Trabajo.

¿Impacta en el cobro de enero 2026?

Esta es la pregunta del millón. Técnicamente, todavía hay margen.

Si la Provincia y los gremios logran un acuerdo rápido (o si el Gobierno decide otorgar un aumento por decreto a cuenta de futuros aumentos, como ha sucedido en otras ocasiones), la maquinaria de liquidación de sueldos puede ajustarse.

Existen dos escenarios posibles para tu bolsillo:

Escenario ideal: Se acuerda rápido y el aumento entra en el depósito de fin de mes/principios de febrero.

Se acuerda rápido y el aumento entra en el depósito de fin de mes/principios de febrero. Escenario complementario: Si los tiempos administrativos se estiran, el aumento se paga por liquidación adicional (boleta complementaria) unos días después del cobro habitual.

Qué esperar para esta semana

La semana que inicia será clave. Se espera que el Ministerio de Trabajo bonaerense oficialice el llamado a las mesas técnicas. La discusión no será solo porcentual: se ponen en juego las asignaciones familiares, los topes y, fundamentalmente, la base de cálculo para que el aumento sea real y palpable en el supermercado.

La paritaria bonaerense es la referencia para el resto del país. Lo que se firme en La Plata en los próximos días marcará el pulso de todo el empleo público nacional para el comienzo de 2026.

Dónde monitorear tu liquidación en tiempo real

Mientras se define el porcentaje, es vital que tengas acceso a tus plataformas de cobro para ver cualquier movimiento o actualización en las escalas.