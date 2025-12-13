Paritarias bonaerenses en suspenso: gremios reclaman aumento salarial y garantías sobre el aguinaldo

El cierre del año encuentra a los sindicatos estatales de la provincia de Buenos Aires en un escenario de incertidumbre, marcado por la falta de definiciones oficiales y la expectativa de una convocatoria clave que permita destrabar reclamos centrales vinculados al salario y a los ingresos de diciembre.

Gremios a la espera del llamado a paritarias

Las organizaciones sindicales bonaerenses vienen reclamando formalmente ser convocadas a paritarias para cerrar el último tramo de la negociación salarial de 2025. A pesar de los pedidos reiterados, hasta el momento no hubo un llamado oficial para reanudar las conversaciones con el Ejecutivo provincial.

Desde los gremios reconocen que el contexto financiero de la Provincia es complejo, pero insisten en la necesidad de retomar el diálogo para acordar una recomposición que atenúe la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo del año.

Presupuesto aprobado, pero sin avances salariales

Uno de los argumentos esgrimidos previamente por el gobierno provincial fue la necesidad de esperar la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Financiamiento, especialmente por el capítulo vinculado a la renegociación de la deuda.

Con ambas iniciativas ya avaladas por la Legislatura bonaerense, los sindicatos esperaban que se destrabara la negociación paritaria. Sin embargo, la convocatoria aún no llegó, lo que alimenta el malestar en distintos sectores del empleo público.

Aguinaldo en tiempo y forma, una de las principales preocupaciones

Otro eje central del reclamo sindical es el pago del aguinaldo dentro de los plazos habituales, que suelen ubicarse entre el 18 y el 20 de diciembre. Algunos dirigentes gremiales estiman que la Provincia podría optar por no otorgar un nuevo aumento salarial en este tramo final del año para asegurar ese desembolso.

Ese escenario permitiría cumplir parcialmente con lo solicitado por los sindicatos, aunque seguiría pendiente la discusión salarial para cerrar la paritaria anual.

Pago del aguinaldo en las fechas tradicionales

Convocatoria urgente a paritarias

Recuperación del poder adquisitivo perdido

El reclamo de un sector de los trabajadores judiciales

La tensión también se refleja en el ámbito judicial. La Seccional N°13 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación elevó una carta al Ministerio de Trabajo provincial en la que expresó su “profunda preocupación y gran malestar” ante la falta de respuestas concretas a los reclamos salariales presentados.

En el documento remarcan que:

Los aumentos no cubren la inflación

Se profundiza la desigualdad interna

Muchos salarios no garantizan condiciones dignas

Además, señalaron que no convalidan las últimas recomposiciones ni las dilaciones del Ejecutivo provincial, aunque reafirmaron su disposición a mantener abierto el diálogo institucional como vía para alcanzar una solución real al conflicto salarial.