Paritaria estatales nacionales y provincia por provincia: el mapa de aumentos que miran los gremios

La Paritaria Estatales nacionales y provincia por provincia volvió a quedar en el centro de la agenda salarial: mientras la Nación ya cerró un tramo corto hasta agosto, en las provincias el panorama es mucho más desparejo y mezcla acuerdos firmados, ofertas en discusión, cláusulas por inflación y sumas fijas.

El dato que ordena la comparación es que no todas las jurisdicciones negocian igual. Algunas provincias aplican aumentos al básico, otras sumas remunerativas o no remunerativas, otras usan cláusula gatillo y varias separan administración central, docentes, salud, seguridad y judiciales. Por eso, el mapa no se puede leer como una simple carrera de porcentajes.

En el plano nacional, la referencia inmediata es el acuerdo de la Administración Pública Nacional encuadrada en el CCT 214/06. Según las actas paritarias publicadas por ATE, el nuevo tramo fija subas para junio, julio y agosto, más un bono por única vez. La negociación quedó políticamente partida: UPCN avaló la propuesta y ATE la rechazó.

Paritaria Estatales nacionales y provincia por provincia: qué se firmó en Nación

El entendimiento nacional abre el período paritario 2026-2027 con una pauta acotada, en línea con la estrategia oficial de acuerdos cortos. El esquema contempla 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, de manera acumulativa, además de un bono de $50.000 en agosto.

ATE consideró insuficiente la oferta y reclamó aumentos por encima de la inflación, un piso salarial más alto y una suma fija para recomponer los ingresos más bajos. En paralelo, el INDEC informó que el IPC de mayo fue de 2,1% y que la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7%, según el último informe del Índice de Precios al Consumidor.

Mes Aumento nacional Dato clave Junio 2026 2,4% Primer tramo del nuevo período Julio 2026 2,2% Se aplica sobre la escala actualizada Agosto 2026 1,9% Incluye bono de $50.000 por única vez

Cómo está la paritaria estatal provincia por provincia

El relevamiento muestra tres grupos. Un primer lote ya tiene acuerdos o aumentos definidos para parte del año; otro mantiene discusiones abiertas o revisiones pendientes; y un tercer grupo exhibe anuncios sectoriales, pero sin una nueva acta central homogénea publicada al cierre de esta actualización.

En la Provincia de Buenos Aires, el último acuerdo de estatales de la Ley 10.430 fue de 9% entre febrero y abril: 1,5% ya abonado, 5% en marzo y 2,5% en abril, según informó ATE bonaerense. La discusión volvió a tomar temperatura en junio porque los gremios reclamaron reapertura urgente. Es importante diferenciar este caso de CABA, donde la negociación depende del Gobierno porteño y del universo de trabajadores de la Ciudad.

Jurisdicción Último estado salarial relevado Nación 2,4% en junio, 2,2% en julio, 1,9% en agosto y bono de $50.000. UPCN aceptó y ATE rechazó. CABA La paritaria porteña informó 6% en junio y 4% en agosto; ATE Capital la rechazó por insuficiente. Provincia de Buenos Aires Acuerdo previo de 9% hasta abril y pedido sindical de reapertura urgente en junio. Catamarca Acuerdo 2026 con fuerte impacto en el básico desde febrero y nuevos tramos informados por el Ejecutivo y gremios. Chaco Hubo anuncios salariales provinciales, pero no se ubicó una nueva acta central de junio con detalle homogéneo. Chubut Acuerdos sectoriales; en Salud se informó 8% en tres tramos entre mayo y julio. Córdoba El SEP cerró sumas de $175.000 en abril y $235.000 en mayo; desde junio rige actualización por inflación provincial. Corrientes El Gobierno provincial anunció una recomposición del 10% desde junio para estatales, jubilados y pensionados. Entre Ríos Se aplicó 3,5% en mayo con aval de UPCN y rechazo de ATE; seguían sumas fijas para distintos tramos. Formosa Se anunció 14% en dos tramos, 7% en marzo y 7% en mayo, con impacto en activos y pasivos. Jujuy El Ejecutivo planteó adelantar aumentos; al cierre no había una nueva acta central de junio consolidada. La Pampa La mesa estatal cerró 4% para mayo, suba de asignaciones y referencia salarial para agente con familia tipo. La Rioja Hubo mejora desde febrero con pisos y sumas para la administración pública; no surgió un nuevo cierre central de junio. Mendoza Paritaria 2026 con 7% en marzo y 3% en mayo, no acumulativos y sobre base diciembre 2025. Misiones Se informaron mejoras sectoriales para trabajadores públicos provinciales; no se verificó una mesa central única de junio. Neuquén Pauta 2026 con actualizaciones trimestrales por IPC y bono extraordinario informado al inicio del año. Río Negro Oferta cuatrimestral atada al promedio entre IPC nacional e IPC Viedma; ATE aceptó y se pagan recategorizaciones desde junio. Salta Acuerdo de 10% hasta junio, con tramos de febrero a junio y adicionales, según el Gobierno de Salta. San Juan Continuaron discusiones sectoriales, especialmente docentes; no se ubicó un cierre central nuevo para junio. San Luis Se había informado un 10% para el primer tramo de 2026; sin nueva actualización central de junio en fuentes oficiales relevadas. Santa Cruz La oferta central pasó de 13% a 17,3% acumulativo para el segundo semestre y seguía en negociación. Santa Fe Acuerdo de 12,5% para el primer semestre, con garantía de incremento de $170.000, según la información salarial de Santa Fe. Santiago del Estero Incremento de 42,4% en el básico desde febrero y piso salarial provincial de $1.130.000. Tierra del Fuego Hubo recomposición docente por decreto junto al SAC; la administración central seguía sin un cierre único reciente publicado. Tucumán Acuerdo oficial de 11% en marzo y nuevo incremento del 5% informado en junio por la prensa gremial.

Por qué no todos los aumentos estatales se comparan igual

La principal trampa de lectura está en el tipo de aumento. Un 10% al básico no tiene el mismo efecto que una suma fija no remunerativa, ni una cláusula por IPC impacta igual que un bono por única vez. También cambia mucho si el aumento alcanza a jubilados, contratados, becados, docentes o trabajadores de salud.

En provincias como Santa Fe y Salta, la pauta del primer semestre quedó más ordenada en tramos mensuales. En Córdoba y Río Negro, en cambio, la discusión se apoyó en mecanismos vinculados a inflación. En Santa Cruz, el escenario todavía es de mesa abierta: la Provincia mejoró la oferta, pero la negociación seguía sin cierre definitivo al 23 de junio.

El otro punto sensible es el aguinaldo. Cuando el aumento entra al básico o a conceptos remunerativos antes del cierre de junio, puede mejorar el Sueldo Anual Complementario. En cambio, los bonos no remunerativos o pagos por única vez suelen tener otro tratamiento y no siempre impactan de la misma manera.

Qué mirar en la próxima ronda de paritarias estatales

La señal más fuerte para julio será si las provincias que cerraron el primer semestre vuelven a convocar a los gremios antes de liquidar los sueldos del mes. También será clave observar si la Nación mantiene la pauta corta hasta agosto o si aparece una revisión frente al comportamiento del IPC.

Para los trabajadores estatales, la pregunta no es solo cuánto aumenta el sueldo, sino qué parte va al básico, cuándo se cobra, si alcanza a jubilados, si mueve adicionales y si se incorpora al cálculo del aguinaldo. Ahí estará la diferencia real entre un anuncio salarial y una recomposición efectiva del ingreso.