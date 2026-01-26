Paritaria docentes bonaerenses: cuándo se cobra el aumento y de cuánto es el nuevo salario en febrero 2026

Tras una negociación marcada por la tensión y el rechazo de algunos sectores, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró cerrar el primer acuerdo salarial del año con la mayoría de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Esta actualización, que impactará directamente en los bolsillos de los maestros en los próximos días, busca cerrar la pauta pendiente de 2025 y dar inicio al esquema paritario de 2026 en un contexto económico complejo.

Detalles del aumento: ¿Cómo se compone el 4,5% de bolsillo?

Aunque el incremento nominal anunciado para el mes de enero es del 3%, el impacto real en el salario neto de los docentes será del 4,5%. Esta diferencia se explica por la estructura de la oferta aceptada por sindicatos como SUTEBA y AMET, que incluye componentes retroactivos y compensaciones pendientes:

1% retroactivo a diciembre: Destinado a cerrar la brecha salarial del último mes de 2025.

Destinado a cerrar la brecha salarial del último mes de 2025. 0,5% proporcional del aguinaldo: Un ajuste sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC) percibido en diciembre.

Un ajuste sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC) percibido en diciembre. 3% de aumento directo: Calculado sobre los haberes vigentes a octubre de 2025, que rige para el mes de enero.

Es importante destacar que el gremio FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) rechazó la propuesta por considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada, aunque la mayoría sindical permitió que el acuerdo avance para garantizar el cobro inmediato.

Escalas salariales: ¿Cuánto cobra un docente en enero 2026?

Con la aplicación de estos nuevos porcentajes, el salario para los docentes que recién se inician y no poseen antigüedad experimenta una suba necesaria para no quedar rezagado frente a la canasta básica. Tras el acuerdo, el salario de bolsillo para un maestro de grado con jornada de 4 horas (sin antigüedad) se ubica en torno a los $745.311,92.

Para los docentes con mayor trayectoria o cargos jerárquicos, el incremento se aplica de manera proporcional sobre el básico y las bonificaciones específicas, manteniendo la base de cálculo de enero como referencia para las futuras negociaciones de febrero.

Calendario de pagos: ¿Cuándo se deposita el aumento?

El esquema de pagos confirmado por la Tesorería de la Provincia indica que el aumento, junto con los retroactivos correspondientes, se liquidará con los haberes de enero. Por lo tanto, los docentes verán reflejado el dinero en sus cuentas bancarias entre el quinto y sexto día hábil de febrero de 2026.

En el caso de los jubilados y pensionados del sector, el Instituto de Previsión Social (IPS) trasladará este incremento de manera automática, aunque suele percibirse unos días después de los trabajadores activos, siguiendo el cronograma habitual del organismo provincial.

Qué pasará en febrero: la nueva convocatoria paritaria

Este acuerdo se considera una “pauta de transición”. El Gobierno provincial y los gremios pactaron una cláusula de reapertura inmediata para la primera quincena de febrero (tentativamente el 5 de febrero). El objetivo de esta próxima mesa técnica es discutir la pauta salarial que regirá durante el inicio del ciclo lectivo y establecer mecanismos de actualización mensual para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Los sindicatos ya adelantaron que exigirán una recomposición que contemple el desfasaje de enero y el costo de la canasta escolar, mientras que el Ejecutivo bonaerense mantiene la cautela debido a la incertidumbre sobre las transferencias de fondos nacionales y el estado de las cuentas públicas.