Paritarias PBA: Cuánto cobran docentes y estatales en febrero con el nuevo aumento confirmado

Tras una intensa negociación marcada por el rechazo inicial de los gremios, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, logró cerrar el primer acuerdo salarial del 2026. Este incremento, que impactará directamente en los bolsillos de docentes y trabajadores estatales de la Ley 10.430, busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo del cierre del año anterior y establecer un piso para el ciclo lectivo que comienza.

Aumento confirmado: los detalles del acuerdo para febrero 2026

El acuerdo final, aceptado por la mayoría de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los sindicatos estatales como ATE y UPCN, establece una recomposición que se liquidará con los haberes de enero, a cobrarse en los primeros días de febrero. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 4,5% de bolsillo, desglosado de la siguiente manera:

1% retroactivo a diciembre de 2025: destinado a cerrar la pauta salarial del año pasado.

destinado a cerrar la pauta salarial del año pasado. 0,5% adicional: correspondiente al proporcional del medio aguinaldo (SAC) sobre ese ajuste de diciembre.

correspondiente al proporcional del medio aguinaldo (SAC) sobre ese ajuste de diciembre. 3% de aumento para enero 2026: calculado sobre los haberes vigentes a octubre de 2025, funcionando como el primer tramo de la paritaria 2026.

Es importante destacar que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue el único gremio mayoritario que rechazó la oferta por considerarla “insuficiente” frente a la inflación acumulada, aunque el aumento se aplicará de todas formas a la totalidad del sector por la aceptación del resto de las entidades.

Escalas salariales: ¿Cuánto cobra un docente en enero 2026?

Con la aplicación de estos porcentajes, el salario mínimo garantizado para un maestro de grado sin antigüedad (jornada simple de 4 horas) se ubica en torno a los $745.311,92. Para cargos de mayor jerarquía o jornada completa, las cifras se elevan significativamente:

Maestro de grado (Jornada completa): Supera los $1.670.000 para quienes recién inician.

Supera los $1.670.000 para quienes recién inician. Directores: Los sueldos base para quienes inician en el cargo rondan los $1.790.000, pudiendo superar los $2.900.000 en casos de máxima antigüedad.

Los sueldos base para quienes inician en el cargo rondan los $1.790.000, pudiendo superar los $2.900.000 en casos de máxima antigüedad. Preceptores: El sueldo inicial se posiciona cerca de los $713.000.

Cláusula de revisión y próximas reuniones

El Gobierno provincial y los gremios acordaron que esta suba es solo un “puntapié inicial”. Debido a la volatilidad económica, se estableció una cláusula de reapertura inmediata para el 5 de febrero. En esa mesa técnica se discutirá el esquema de actualizaciones para el resto del primer semestre, con el objetivo de que los salarios no queden rezagados ante la inflación real, la cual, según estimaciones gremiales, cerró el 2025 varios puntos por encima de los acuerdos logrados.

Además de lo salarial, para el 29 de enero está prevista una reunión específica para avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo, donde se tratarán temas de estabilidad laboral para trabajadores precarizados, licencias y condiciones de resguardo ante hechos de violencia en las escuelas.

Calendario de pagos y regreso a las aulas

Los trabajadores estatales y docentes verán reflejado el incremento el quinto día hábil de febrero, que es la fecha habitual de cobro para el sector público bonaerense. En cuanto al ciclo lectivo, se recuerda que el personal docente deberá presentarse en los establecimientos el próximo 9 de febrero para el inicio de las actividades institucionales previas a la llegada de los alumnos.