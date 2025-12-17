Aguinaldo diciembre 2025: cuándo cobran los docentes bonaerenses y cómo impacta la paritaria

Por Redacción Economía | 17 de diciembre de 2025

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó hoy, miércoles 17 de diciembre, el esquema de pagos para la segunda cuota del aguinaldo destinada a los trabajadores estatales, incluidos los docentes. En un contexto económico apremiante, donde la inflación sigue marcando el pulso del bolsillo, la fecha de depósito era el dato más esperado por los gremios y los maestros.

Si sos docente en actividad o jubilado del IPS, prepará la tarjeta de débito porque la acreditación es inminente. Acá te detallamos las fechas, la letra chica del anuncio y cómo calcular cuánto te corresponde cobrar realmente este mes.

Aguinaldo para docentes bonaerenses: ¿Cuándo está la plata? Fechas confirmadas

Según la información ratificada esta mañana por la administración de Axel Kicillof, el depósito del medio aguinaldo comenzará a acreditarse a partir del sábado 20 de diciembre.

Es fundamental que tengas en cuenta el funcionamiento bancario en fin de semana:

Por Cajero Automático (ATM): El dinero debería estar disponible en las cuentas sueldo del Banco Provincia a partir del sábado 20 de diciembre .

El dinero debería estar disponible en las cuentas sueldo del Banco Provincia a partir del . Por Ventanilla: Si necesitás cobrar de manera presencial, vas a tener que esperar al siguiente día hábil, es decir, el lunes 22 de diciembre.

Dato clave: Aunque circularon versiones sobre un posible desdoblamiento o pago el día 23, la confirmación oficial de hoy adelanta los plazos para que el dinero esté disponible antes de las fiestas de Navidad.

Cronograma resumido

Grupo Fecha de Acreditación (Cajero) Observaciones Docentes y Estatales (Activos) Sábado 20/12 Disponible por Home Banking y ATM. Jubilados y Pensionados (IPS) Sábado 20/12 Se rigen por el mismo cronograma general de la Provincia para el SAC.

Cómo calcular lo que vas a cobrar

El cálculo del aguinaldo suele generar dudas, especialmente en un año con aumentos escalonados y reaperturas de paritarias. La fórmula es simple, pero tenés que usar los números correctos.

El SAC es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (siempre que sea remunerativo) dentro del semestre que termina (julio-diciembre 2025).

Pasos para hacer tu cuenta:

Agarrá tus recibos de sueldo de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre (y el estimado de diciembre si ya sabés tu situación de revista). Buscá el mes donde tu sueldo bruto (sin los descuentos) fue más alto. Ojo: Este “mejor sueldo” debe incluir los aumentos que se otorgaron en el segundo semestre. Dividí ese monto por 2. Si trabajaste los 6 meses completos, ese es tu aguinaldo bruto. Si tuviste licencias sin goce de sueldo o tomaste el cargo hace menos de un semestre, el cálculo es proporcional: (Mejor Sueldo / 2) x (Días trabajados / 180) .

Recordá que al monto bruto se le aplican los descuentos de ley (IOMA, IPS, etc.), por lo que el monto “de bolsillo” será aproximadamente un 17% a 19% menos que el bruto calculado.

Podés consultar tus recibos y la liquidación exacta en la plataforma oficial ABC (ingresando con tu usuario).

El impacto de la Paritaria y Ganancias

El pago de este aguinaldo llega en medio de tensiones gremiales. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) viene reclamando que los salarios no pierdan contra la inflación acumulada, que hasta octubre rondaba el 24,8%.

¿Qué pasa con el aumento? Si el último acuerdo paritario impactó en tu básico antes de diciembre, ese aumento sí se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo, ya que eleva tu “mejor remuneración” del semestre.

Si el último acuerdo paritario impactó en tu básico antes de diciembre, ese aumento para el cálculo del aguinaldo, ya que eleva tu “mejor remuneración” del semestre. Impuesto a las Ganancias: Es la otra gran duda. Para la mayoría de los docentes con cargos base o intermedios, el aguinaldo debería quedar exento o tener una incidencia menor, dependiendo de los pisos vigentes actualizados en la última normativa fiscal de 2025. Sin embargo, para cargos jerárquicos o con mucha antigüedad (doble cargo), el descuento podría visualizarse en el recibo de haberes de diciembre.

Para los jubilados, la consulta de recibos y cronogramas específicos se puede realizar directamente en el sitio del Instituto de Previsión Social (IPS).

En resumen: Chequeá tu Home Banking este fin de semana. La plata del aguinaldo estará acreditada antes de Nochebuena, cumpliendo con el objetivo de inyectar liquidez en el consumo previo a las fiestas.