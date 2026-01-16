Operaron a Bastián y continúa en estado crítico en terapia intensiva

Se conoció este viernes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido el lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar. El menor viajaba junto a su familia en un vehículo todoterreno (UTV) que chocó de frente contra una camioneta.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata informó que, desde su ingreso, Bastián fue sometido a estudios de alta complejidad, los cuales se extendieron hasta la mañana de hoy. A partir de los resultados obtenidos, los equipos médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente.

Durante la operación, los profesionales realizaron una exploración minuciosa de su estado general y avanzaron con el cierre abdominal, una intervención clave dentro del tratamiento integral que viene recibiendo el niño.

Según el parte oficial, Bastián permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado, mientras se aguarda una evolución favorable en las próximas horas y días.

El traslado del menor desde Pinamar hasta Mar del Plata se llevó a cabo mediante un helicóptero sanitario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en un operativo coordinado con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), ante la necesidad de atención en un centro de mayor complejidad.

Cabe recordar que, previo a este nuevo parte, Bastián había sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Comunitario de Pinamar, donde ingresó con lesiones de extrema gravedad, entre ellas daños en el hígado y otras zonas sensibles, lo que obligó a un rápido operativo médico para contener hemorragias y estabilizar su cuadro.