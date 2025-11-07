Cada año, la llegada de noviembre se celebra con uno de los eventos más esperados por los fanáticos del helado artesanal. Bajo la organización de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), la tradicional Noche de las Heladerías regresa con su novena edición y una propuesta que promete colas en cientos de locales de todo el país.

Cuándo se celebra la Noche de las Heladerías 2025

La cita será el jueves 13 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el marco de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se extiende del 10 al 16 de noviembre. Durante esa noche especial, los locales adheridos ofrecerán su ya clásica promoción: 2×1 en cuarto kilo de helado artesanal, una oportunidad ideal para disfrutar de los sabores más elegidos por los argentinos.

Esta promoción estará disponible solo en los comercios participantes, los cuales estarán identificados con cartelería del evento. Afadhya habilitará además un “Mapa del Sabor” en su sitio web oficial para consultar qué heladerías participan en cada provincia y localidad.

Qué heladerías participan y cómo ubicarlas

En esta edición, más de 500 heladerías de todo el país se suman a la iniciativa, entre ellas grandes cadenas y locales artesanales independientes. El mapa interactivo de Afadhya permite ubicar fácilmente los puntos de venta más cercanos.

Un evento con compromiso solidario

Además del aspecto gastronómico, la iniciativa cuenta con un componente solidario. Durante toda la Semana del Helado Artesanal, Afadhya impulsa acciones a beneficio de entidades sociales, entre ellas:

Fundación Natalí Flexer

Casa Garrahan

Comedor Los Piletones

Casa del Teatro

De esta manera, el evento no solo celebra la producción artesanal argentina, sino que también promueve la ayuda comunitaria.

Los sabores más elegidos por los argentinos

Según una encuesta reciente de Afadhya, los sabores preferidos por el público argentino en 2025 son:

Dulce de leche granizado

Chocolate con almendras

Frutilla a la crema

Pistacho

Sambayón

Banana split

Dulce de leche

Súper dulce de leche

Limón

Americana

El consumo promedio de helado artesanal en Argentina alcanza los 7,3 kilos por persona al año, con picos que superan los 10 kilos en temporada alta, lo que refleja el fuerte arraigo cultural del helado en el país.

Cómo aprovechar la promoción del 2×1

Para disfrutar del 2×1 en cuarto kilo de helado artesanal, los consumidores deberán acercarse a los locales adheridos el jueves 13 de noviembre desde las 19 horas. No es necesario contar con cupones ni hacer reservas previas: basta con asistir y pedir la promoción especial.