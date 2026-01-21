Murió otra persona por hantavirus y llegan a cinco las víctimas en la provincia de Buenos Aires

Una persona perdió la vida por hantavirus en la zona rural de Arrecifes, sumando de esta manera cinco víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la Municipalidad, que también activó de inmediato los protocolos sanitarios vigentes y recomendó extremar las medidas de prevención.

Una nueva víctima en el contexto de varios casos fatales

Este fallecimiento reaviva las alarmas en la provincia, ya que se suma a una ola de casos fatales registrados en las últimas semanas. Recientemente, una niña de 10 años murió en General Belgrano, mientras que otra víctima, un hombre de 59 años, fue confirmado en Junín.

A esos casos se añaden el de un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 en San Andrés de Giles, como reportó recientemente INFOZONA.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud provincial pidió reforzar los controles y la vigilancia médica, especialmente en las provincias donde habitan roedores que pueden transmitir el virus. Las autoridades recomendaron estar alerta ante síntomas como fiebre alta —mayor a 38,5°—, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza y vómitos.

Cifras que marcan la situación sanitaria

El hantavirus se ha convertido en una preocupación en muchas regiones del país. Según la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional, hasta el momento se han confirmado 58 casos, lo cual coloca a Argentina cerca del umbral de brote en comparación con años anteriores.

La mayoría de los contagios se han registrado en la región Centro, que concentra el 57% de los casos. A esta le sigue el NOA, con el 33%, y la región Sur, con el 9%. Las regiones Centro y Sur son consideradas zonas de brote por el notable aumento de casos en relación con años anteriores.