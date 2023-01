A los 54 años murió Lisa Marie Presley, la única hija del Elvis Presley y ex esposa de Michael Jackson y Nicolas Cage

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado", dijo Priscilla Presley, madre de Lisa Marie Presley.

La mujer, de 54 años, había sido trasladada al hospital luego de que su asistente la encontrara inconsciente en su mansión de Los Ángeles.

Lisa Marie Presley falleció de un paro cardiaco.

Lisa Marie Presley junto a sus padres.

Una vida compleja

Lisa Marie Presley fue la única hija de Elvis. En el 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", al que siguieron dos trabajos más, pero desde el 2012 no había sacado material nuevo.

La joven debió luchar contra las drogas y tuvo conflictos matrimoniales: se casó 4 veces y entre sus maridos estuvieron el cantante Michael Jackson y el actor Nicolas Cage.

Lisa Marie Presley tuvo dos hijos con Danny Keough y dos dos hijas gemelas con Michael Lockwood. Su hijo Benjamin Keough se suicidó en 2020, a los 27 años.

La cantante confesó en ese momento: "He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más de la cuenta en mi vida y, de alguna manera, he llegado hasta aquí".

Y agregó: "Pero ésta, ¿la muerte de mi precioso, precioso hijo? ¿El ser más dulce e increíble que he tenido el privilegio de conocer, que me hizo sentir tan honrada cada día de ser su madre? ¿Qué se parecía tanto a su abuelo en tantos aspectos que me daba miedo? ¿Qué me hizo preocuparme por él aún más de lo que naturalmente me habría preocupado? No. Simplemente no… no no no…".

Lisa Marie Presley y su marido Michael Jackson.

Lo que le dejó Elvis

La joven fue la única heredera de Elvis Presley incluyendo la mansión de Graceland, el sitio adonde peregrinan todos los años millones de personas para rendirle tributo al rey del rock and roll.