MODO: ¿Cuáles son los reintegros y descuentos en supermercados, combustible, moda y transporte?

Las billeteras virtuales siguen tomando protagonismo en las compras diarias, y quienes buscan ahorrar encuentran en estas plataformas una oportunidad para acceder a promociones y reintegros. En ese escenario, MODO se consolidó como una de las opciones más utilizadas gracias a los beneficios que ofrece junto a bancos de todo el país.

Qué bancos participan en las promociones de MODO

MODO reúne a más de 30 entidades financieras, lo que amplía el alcance de sus reintegros en todo el territorio nacional. Entre los bancos adheridos se encuentran:

  • Nación, Galicia, Santander, BBVA, Macro, ICBC, Ciudad, Patagonia, Supervielle, Credicoop, Hipotecario, Brubank, Naranja X y Banco del Sol.
  • Bancos regionales como Banco del Chubut, Banco de Corrientes, Banco Bica, Banco Piano y Banco Provincia del Neuquén, que fortalecen la presencia de la plataforma en la Patagonia.

Desde el sector señalan que esta integración permite unificar beneficios y facilitar que cada cliente acceda a las promociones según su banco y tipo de cuenta.

Reintegros destacados en supermercados, gastronomía y combustible

Las promociones vigentes alcanzan diversos rubros y están enfocadas en incentivar el consumo cotidiano con descuentos directos y reintegros acreditados en la cuenta.

20% en kioscos

Disponible lunes, martes y miércoles, pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas a través de MODO.

  • Tope semanal: $4.000 por banco.
  • Acreditación: hasta 30 días.
  • Participan más de 20 bancos, incluidos Nación, Galicia, Santander e ICBC.

Este beneficio se volvió uno de los más populares entre jóvenes y trabajadores urbanos por su frecuencia y facilidad de uso.

20% en combustible YPF (miércoles)

Exclusivo para tarjetas Visa Platinum del Banco Macro, pagando desde la app del banco o desde MODO.

  • Tope mensual: $15.000.

20% en supermercados Día (viernes y sábado)

Válido con tarjetas de crédito, débito y prepagas.

  • Tope mensual: $20.000 por banco.
  • Vigente hasta el 29 de noviembre.
  • Participan Nación, Galicia, Santander, BBVA, Macro, ICBC, YOY y otros.

Promociones en moda, mascotas y supermercados premium

El sector moda también suma beneficios atractivos:

  • 25% en Montagne los jueves, más 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA. El reintegro se acredita en hasta 30 días.
  • 25% en Jumbo, Disco y Vea los martes, pagando con MODO sin Contacto usando tarjetas Mastercard.
    • Tope semanal: $8.000 por usuario.
    • Vigente hasta el 30 de noviembre.

En el rubro mascotas, los usuarios pueden acceder a:

  • 25% y 3 cuotas sin interés en Puppis los jueves, pagando con tarjetas Eminent de Galicia.
    • Tope mensual: $15.000.

El beneficio más fuerte: 100% de reintegro en transporte

Uno de los descuentos que más llama la atención es el de transporte público. Pagando con MODO Contactless usando tarjetas Visa, los usuarios obtienen 100% de reintegro todos los días.

  • Es acumulable con otras promociones.
  • Disponible para clientes de más de 20 bancos.
  • Incluye entidades como Brubank, Santander, Galicia, Nación, Credicoop, Supervielle y Comafi, entre otros.

Desde la plataforma destacan que esta promoción se volvió clave para estudiantes y trabajadores que utilizan transporte público a diario y buscan reducir sus gastos mensuales.

Más leídas