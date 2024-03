Milei echó al Secretario de Trabajo, tras el escándalo por los aumentos de sueldo del Gabinete

En una sorpresiva declaración durante una entrevista televisiva con el periodista Antonio Laje, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció el despido del Secretario de Trabajo, Omar Yasín, en medio de un escándalo relacionado con un significativo aumento salarial para altos funcionarios del Gobierno.

Según Milei, el despido se debió a un error imperdonable por parte del Secretario de Trabajo, quien, según el presidente, no cumplió con la orden de no aumentar los sueldos del personal jerárquico emitida en enero.

El escándalo explotó en las redes sociales durante el fin de semana cuando se reveló un aumento del 50% en los salarios del Presidente, la Vicepresidenta, los Ministros, el secretario y el Subsecretario general.

“Al Secretario de Trabajo lo he despedido por este error, es una equivocación que no debería haber cometido. Nosotros en el mes de enero dimos la orden de no aumentar los sueldos del personal jerárquico, y cuando se otorgó el primer incremento a la planta de empleados estatales, no se le dio el mismo a los cargos políticos”, explicó Milei durante la entrevista transmitida por el canal La Nación+.

También destacó que uno de los aumentos salariales para los cargos de máxima autoridad en el Gobierno nacional se activó debido a un decreto de la ex presidenta, Cristina Kirchner, que establecía que los sueldos en los puestos jerárquicos no pueden ser menores que los de los cargos subalternos.

El presidente informó que envió un decreto el sábado para retrotraer ese aumento salarial, y que el ajuste se descontará el próximo mes cuando se realice el pago.

“El ajuste lo pagan todos y, en especial, la política”, enfatizó Milei, anunciando simultáneamente la destitución del Secretario de Trabajo como medida de responsabilidad frente a la situación generada por el escándalo salarial.